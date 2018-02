SuPer ja Tehy tyytyväisiä kokonaisuuteen: Koulutetun hoitohenkilöstön päätavoitteet etenivät

SuPerin hallitus: Työnantajille hoidettavat ja hoitajat ovat vain ikävä kuluerä 8.2.2018 16:52 | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin hallitus kokoontui tänään keskustelemaan alkaneista ylityö- ja vuoronvaihtokielloista kunta-alalla ja yksityisellä sektorilla. Liittohallitus on pöyristynyt asenteesta, jolla työnantajat ovat suhtautuneet työtaistelutoimiin. Superilaisia on syyllistetty, kun he tekevät vain normaalit, suunnitellut työvuoronsa. Työntekijöitä on yritetty painostaa ylitöihin, heitä on uhkailtu irtisanomisilla, ja paikallisten luottamusmiesten kanssa on haluttu keskustella hätätyöstä tai suojelutyöstä.