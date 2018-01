SuPer ja Tehy vaativat lomarahaleikkauksen kompensointia

Julkisen sektorin lomarahaleikkauksen kompensaatio on esillä kunta-alan sopimusneuvotteluissa yhtenä kipukohtana. Hoitajajärjestöt SuPer ja Tehy tavoittelevat kompensaatiota leikkaukselle tänä ja ensi vuonna erillisenä korvauksena, joka ei voi olla osa varsinaisia palkankorotuksia.

On selvää, että kiky-ratkaisua ei voi perua, mutta sen haittoja pitää nyt korvata palkansaajille, kun taloustilanne on selvästi parantunut ja kasvuennusteita nostettu. Enää ei ole perustetta näin rajuille säästötoimille.

SuPerin ja Tehyn jäseniltä, joiden palkkataso muutenkin on varsin matala, on tullut paljon viestiä lomarahaleikkauksen ikävistä vaikutuksista. Keskimäärin kunta-alan työntekijöiden lomarahoista on lähtenyt reilut 600 euroa, mikä hoitajan palkassa on iso lovi ja he joutuvat tinkimään ihan tavallisista arjen menoista. Jäsenet myös pitävät leikkausta epäoikeudenmukaisena, koska se kohdistui vain julkiseen sektoriin.

Lomarahojen leikkaus ei kirpaise vain hoitajia, vaan se on vaikuttanut kielteisesti myös kunnan verotuloihin, ostovoimaan ja sitä kautta kotimaiseen kysyntään ja yritystoimintaan.

Lomarahaleikkausten korvaamisessa hallitus ei voi sysätä koko vastuuta työmarkkinapöytiin, koska se itse vaati työntekijöitä osallistumaan yhteisiin talkoisiin heikossa taloustilanteessa. Luottamusta rakennetaan niin, että vastaavasti talouskasvun aikaan höllennetään säästötoimia. Muutoin yhteiset talkoot ovat vain yksipuolisia työntekijöiden vastaantuloja.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy edustavat yhteensä noin 250 000 koulutetun hoitohenkilöstön edustajaa.



Lisätietoja:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, gsm 050 527 5085

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, gsm 040 821 0028