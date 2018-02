SuPer ja Tehy: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalle, riita lomarahan kompensaatiosta

Kuntasektorin työmarkkinaneuvottelut keskeytyivät riitaan lomarahaleikkauksen kompensoinnista. Neuvottelujen vauhdittamiseksi Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy julistavat kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkaen 6.2. klo 7.00.

Virka- ja työehtosopimukset kunta-alalla päättyivät 31.1 ja työpaikoilla vallitsee ns. sopimukseton tila, jolloin työtaistelutoimet ovat mahdollisia. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä on kaikkiaan noin 130.000 kuntasektorin työntekijää.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on laillinen työtaistelutoimi. Sen voimassa ollessa superilaiset ja tehyläiset ovat töissä ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta eivät tee ylityötä eivätkä vaihda vuoroja. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työnantaja vastaa potilasturvallisuudesta ja riittävästä määrästä henkilöstöä.

-Lomarahaleikkaus on julkisen sektorin työntekijöille todella epäreilu ja leikannut ihan arkista kulutusta, kun palkka on muutenkin pieni. Moneen kertaan on jo todettu, että kikyn seurauksena nämä rahat vietiin paitsi työntekijöiltä myös kunnista. Suomen taloudellinen tilanne on parantunut merkittävästi kiky-sopimuksen tekemisen ajankohdasta. Valtiovalta ei voi vältellä vastuutaan, kun tärkein peruste koko leikkaukselle on väistynyt ja taloustilanne on odotettuakin parempi.

Hoitajajärjestöjen puheenjohtajat Silja Paavola ja Millariikka Rytkönen eivät ihmettele, että julkisen sektorin palkansaajat ja etenkin koulutettu hoitohenkilöstö ovat todella kiukkuisia lomarahan leikkauksesta. Samaan aikaan henkilöstöllä on muutenkin paljon epävarmuutta ja uhkakuvia sote- ja maakuntauudistuksen takia.

-Kehotamme hallitusta tarkasti puntaroimaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta tässä maassa. Koulutettu hoitohenkilöstö on selvästi suurin henkilöstöryhmä, jonka osaamisen ja työpanoksen varassa sote-palvelut ovat 24/7. Jos hoitajat suututtaneeseen lomarahaleikkaukseen ei löydy mitään vastaantuloa, myötämielisyyttä uudistuksillekin on koko ajan vähemmän.

Lisätietoja:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, gsm 050 5275 085

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, gsm 040 821 0028