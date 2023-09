SuPer potilasturvallisuuspäivänä 17.9.: Vaaratapahtumailmoituksen tekeminen on meidän kaikkien asia

Hoitajilla on jo pitkään ollut käytössään vaaratapahtumien ilmoitusmenettely. Huomatessaan puutteita potilasturvallisuudessa asia tulee ottaa heti puheeksi henkilökunnan kanssa, mutta sen lisäksi potilaat ja omaiset voivat tehdä anonyymin ilmoituksen.



Koulutetut hoitajat ovat keskeisessä asemassa laadukkaan ja turvallisen hoidon toteutuksessa. Heillä on ammattitaitoa ja osaamista arvioida yksilöllisiä tarpeita, sekä taitoa huomioida oikea-aikaisesti mahdollisia haittoja ja epäkohtia. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola nostaa esiin, että yhä useammin hoitajamitoitus ei ole riittävällä tasolla turvaamaan hyvää hoitoa.



- Tällaisissa tilanteissa sosiaalihuollossa työskentelevä on velvollinen viipymättä ilmoittamaan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän itse huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa, Paavola muistuttaa.

- Varhaiskasvatuksessa ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuviin epäkohtiin tai niiden uhkiin, jotta ne tulevat nopeasti tietoon ja niihin voidaan puuttua ajoissa, SuPerin asiantuntija Elina Ottela sanoo.



Hallitus esittää iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon 0,7 minimihoitajamitoituksen siirtämistä vuoteen 2028. - Vastustamme SuPerissa hoitajamitoituksen lykkäämistä, koska se syventää hoitajapulaa ja heikentää asiakasturvallisuutta, hoidon laatua, osallisuutta ja työoloja, Paavola kertoo.



SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

