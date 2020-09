SuPer valitsi puheenjohtajistonsa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtajaksi valittiin tänään 15. syyskuuta Silja Paavola. Helsinkiläinen Paavola valittiin äänestyksen jälkeen SuPerin liittokokouksessa äänin 156-38. Toisena ehdokkaana oli lähihoitaja Anne Heiskanen Iisalmesta. Paavola on toiminut SuPerin puheenjohtajana vuodesta 2012 lähtien.

SuPerin varapuheenjohtajaksi valittiin lähihoitaja Anne Heiskanen Iisalmesta. Heiskanen valittiin äänestyksen jälkeen äänin 124-69. Toisena ehdokkaana oli liiton nykyinen varapuheenjohtaja Jaana Dalén Turusta. Heiskanen on SuPerin edustajiston jäsen ja pääluottamusmies Iisalmesta.



SuPerin edustajiston puheenjohtajaksi valittiin edustajiston jäsen Päivi Inberg Järvenpäästä. Inberg valittiin äänestyksen jälkeen äänin 101-93. Toisena ehdokkaana oli liittohallituksen jäsen Marjut Hakala Lahdesta. Inberg on SuPerin Järvenpään ammattiosaston puheenjohtaja ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän pääluottamusmies.



SuPerin edustajiston varapuheenjohtajaksi valittiin Hanna Jokinen Hämeenlinnasta äänestyksen jälkeen. Jokinen on SuPerin Hämeenlinnan ammattiosaston puheenjohtaja. Vastaehdokkaita olivat liittohallituksen jäsen Juha Kataja Tampereelta ja Siunsoten pääluottamusmies Mirva Kuronen Liperistä. Äänestyksessä Jokinen sai 74 ääntä, Kuronen 66 ääntä ja Kataja 48 ääntä.

SuPeriin kuuluu 90 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Liittokokous on SuPerin ylin päättävä elin ja se pidetään joka neljäs vuosi. Edustajisto käyttää liittokokouskauden aikana ylintä päätösvaltaa.

