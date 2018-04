SuPerin edustajisto 26.-27.4: Kotihoito on ratkeamispisteessä

Jaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto on huolissaan kotihoidosta, jossa henkilöstömäärä ja asiakkaiden tarpeet eivät kohtaa. SuPerin kotihoidon selvityksen mukaan hoitajat ovat huolissaan hoidon laadusta ja omasta jaksamisestaan. Moni harkitsee alan vaihtoa ja osa on jo siirtynyt muualle. Eettinen kuorma työssä on liian suuri, sillä työtään ei pysty tekemään niin hyvin kuin haluaisi ja pitäisi. SuPerin edustajisto vaatii kotihoidon pikaista tervehdyttämistä.

Nordcare-tutkimuksen mukaan Suomessa on Pohjoismaiden heikoin henkilöstömitoitus vanhustenhoidossa. Erityisesti kotihoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet ja asiakkaat ovat aikaisempaa huonokuntoisempia. Henkilöstömäärää ei ole tästä huolimatta lisätty riittävästi. Työntekijöiden kokema riittämättömyyden tunne on kasvanut kymmenessä vuodessa, samoin väkivalta tai sen uhka. Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat heikentyneet merkittävästi. SuPerin uuden kotihoidon selvityksen mukaan henkilöstöresurssit ja asiakkaiden tarpeet eivät kohtaa, mikä estää hoito- ja palvelusuunnitelmien toteuttamisen laadukkaasti. Työntekijöistä vain 19 prosenttia kokee, että hoito- ja palvelusuunnitelmat toteutuvat hyvin. Työnantajat rikkovat lakien määräyksiä laadukkaasta hoidosta. Työnantajat eivät myöskään puutu Työturvallisuuslain mukaisesti työntekijöiden haitalliseen kuormitukseen. Kotihoidon työntekijöiden henkinen ja fyysinen kuormittuminen on tosiasia, joka heijastuu myös sijaisten haluttomuutena kotihoidossa työskentelyyn. Sijaisten palkkaamatta jättäminen säästöjen aikaansaamiseksi on vähentynyt, mutta entistä useammin sijaisia ei yrityksistä huolimatta saada. Näissä tilanteissa vakituiset työntekijät joutuvat ottamaan jo ennestään täydelle asiakaslistalleen lisää käyntejä. Tämä aiheuttaa huolta ja huonoa omaatuntoa, koska hoidon laatu kärsii. Työntekijät väsyvät myös fyysisesti mahdottomaan työtahtiin ja sairauslomat ovat lisääntyneet. Lähes puolet esimiehistä ei ota työntekijöidensä huolta vakavasti. Kotihoidon ongelmia on pyritty ratkaisemaan muun muassa toiminnanohjausjärjestelmien ja muun teknologian avulla. Asiakaskäyntien väliin varataan liian vähän tai ei lainkaan siirtymäaikaa, mikä pakottaa työntekijät tinkimään asiakasajasta kotikäynneillä ja jättämään työehtosopimuksen mukaiset tauot pitämättä. Kotihoitoa on yritetty kehittää kaikilla muilla tavoilla paitsi lisäämällä hoitohenkilökuntaa. Tarvitaan kuitenkin riittävästi hoitajia ja siihen on suunnattava rahaa. Pelkkä johtamisen kehittäminen ei korjaa kotihoidon ongelmia. SuPer on laatinut työpaikoille lomakkeen, jolla työnantajaa vaaditaan viimeinkin ottamaan vastuu siitä, että hoito ja palvelusuunnitelmat eivät toteudu. SuPerin edustajisto kehottaa liiton jäseniä käyttämään lomaketta. SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lisätietoja:

SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Kuvat Lataa