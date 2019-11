SuPerin edustajisto: Palkalla pitää pärjätä

Hoitajien jaksaminen ja alan vetovoima huolestuttaa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajistoa. Kulunut vuosi on näyttänyt vanhustenhoidon ja varhaiskasvatuksen kaoottisen tilanteen. Liitto valmistautuu kevään työehtosopimusneuvotteluihin – liittokierrokseen, jossa neuvotellaan palkan lisäksi muista työsuhteen ehdoista. SuPerin edustajiston mukaan hoitoalan palkat tulee nostaa oikeudenmukaiselle tasolle. Palkan pitää vastata työn vaativuutta, vastuuta ja kuormittavuutta.

Superilaisia koskevat kunta-alan ja yksityisen sektorin sopimukset päättyvät samaan aikaan eli 31. maaliskuuta. Keväällä neuvotellaan samaan aikaan kaikilla näillä sopimusaloilla. Keskeneräinen sote-uudistus tuo haasteita neuvottelukierrokselle. SuPer tavoitteleekin alakohtaista sote-sopimusta sosiaali- ja terveysalalle. SuPerin edustajisto ei myöskään hyväksy työehtojen heikennyksiä.

Työntekijöiltä on viime vuosina vaadittu yhä enemmän joustoa. Työn kuormittavuus on kasvanut, ja samalla epävarmuus tulevaisuudesta on lisääntynyt. Kun hoitoalalle halutaan jatkossakin osaajia, on työhyvinvointi, työnkuva ja palkkaus saatava kuntoon. Myös lakiuudistus vanhusten ympärivuorokautisen hoidon hoitajamitoituksesta on saatava maaliin.

Hallitusohjelmassa on luvattu edistää palkkatasa-arvoa. ”Palkkatasa-arvoa edistetään jatkamalla samapalkkaisuusohjelmaa, jonka on oltava aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi.” SuPerin edustajisto pitää lupausta merkittävänä.

Työajan pidennys ilman korvausta on koettu SuPerin jäsenistössä epäoikeudenmukaisena, kuten myös lomarahojen määräaikainen leikkaus. Kilpailukykysopimus (kiky) on koskettanut matalapalkkaisia naisvaltaisia aloja enemmän kuin vientialoja. Tilastokeskuksen mukaan kiky pidensi säännöllistä työaikaa enemmän naisilla kuin miehillä. Säännöllinen työaika piteni vuonna 2017 erityisesti koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen aloilla. Kiky-sopimusta perusteltiin miesvaltaisen vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantumisella. SuPerin edustajiston mukaan kiky-tunneista tulee luopua.

SuPerin edustajisto kokoontuu 28.-29. marraskuuta päättämään vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta, budjetista ja neuvottelukierroksen keskeisimmistä tavoitteista.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jota työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:

SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085