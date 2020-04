SuPerin Paavola: Hoitoalan henkilöstö on eturintamassa koronakriisissä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan hoitoalan ammattilaisten jaksamisesta koronaepidemian aikana. Henkilökunnalta vaaditaan nyt joustamista ja työskentelyä kovassa paineessa ja haastavissa olosuhteissa. Osassa kuntia on myös käynnissä yt-neuvottelut ja henkilökuntaa lomautetaan tai siirretään toisiin tehtäviin. Nyt tarvitaan kaikkien hoitoalan ammattilaisten osaaminen, jotta kriisistä selvitään. Paavola vaatii, että valtio osallistuu kunta-alan neuvotteluihin turvaamalla ratkaisun rahoitus. Kuntarahoituksella on merkitys myös yksityisen sote-sektorin ja varhaiskasvatuksen palveluihin.

Yrityksille myönnetään 15 miljardia tukea, jotta kriisistä selvitään. Kunnille riittäisi kaksi miljardia siihen, ettei henkilöstöä tarvitse lomauttaa ja hoitohenkilöstön ja muun kuntasektorin palkankorotukset voidaan turvata. – Miten on mahdollista, että vain yritysten tilanne kiinnostaa? puheenjohtaja Silja Paavola kysyy. Puheenjohtaja Paavola on erittäin huolissaan hoitajien työturvallisuudesta. Ohjeistusten tulee olla yhdenmukaisia ja kattavia, ja suojavarusteita tulee olla riittävästi. Myös riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden sijoittumisesta tulee olla selkeät ohjeet. – On työnantajan tehtävä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta, Paavola muistuttaa. – Taistelussa koronavirusta vastaan on välttämätöntä, että hoitohenkilöstö pysyy terveenä. Henkilöstö on koko ajan eturintamassa. Hoitoalan liitot SuPer ja Tehy jatkavat kunta-alan neuvotteluja ja hoitavat vastuullisesti hoitolan ammattilaisten edunvalvontaa. Tämä tilanne on nyt tunnustettava ja huolehdittava sote-alan henkilöstön toimeentulosta ja jaksamisesta. On myös katsottava eteenpäin, että alalle hakeutuu jatkossakin osaajia. SuPerin ja Tehyn keskeisenä tavoitteena neuvotteluissa on alakohtainen sote-sopimus, jolla voidaan paremmin korjata alan epäkohtia. Sote-sopimus tarvitaan heti, eikä sitä voida siirtää tulevaisuuteen. Jo viime neuvottelukierroksella perustettiin työryhmä suunnittelemaan sote-sopimusta ja nyt on aika toteuttaa se. Myöskään neuvottelujen muut päätavoitteet eivät ole muuttuneet. Kuntasektorin virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyi 31.3.2020. Sopimuksen ns. jälkivaikutuksella niiden määräykset ovat edelleen voimassa. Poikkeusoloissa ei toteuteta työtaistelutoimia, koska koronaepidemian vuoksi on välttämätöntä, että kaikkien terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten osaaminen on nyt käytössä SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

