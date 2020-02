SuPerin Paavola on tyytyväinen, että sitovaan hoitajamitoitukseen löytyi rahoitus

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen, että sitovaan 0,7:n hoitajamitoitukseen on löytynyt sopu ja rahoitus. – Tämä on työvoitto hallitukselle ja meille kaikille vanhustyön parissa työtä tekeville, puheenjohtaja Paavola iloitsee. Hän kiittää kansanedustaja Annika Saarikkoa, joka käynnisti asian ministerikaudellaan ja erityisesti ministeri Krista Kiurua, joka ei luovuttanut asiassa monien vaikeuksin keskellä. – Asialla on suuri merkitys vanhuksille ja heidän hoitajilleen: hoidon laadulle, työhyvinvoinnille sekä alan vetovoimalle, Paavola muistuttaa. SuPer on vaatinut sitovaa hoitajamitoitusta jo vuosia ja ajanut asiaa erittäin voimakkaasti.

Hallitus antaa lakiesityksen eduskunnalle torstaina. Esityksessä lakiin kirjataan velvoite 0,7:n vähimmäishenkilöstömitoituksesta vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. 0,7 mitoitukseen lasketaan mukaan vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Tukipalveluihin, kuten siivoamiseen, ruoanvalmistukseen ja pyykinpesuun, tulee varata työntekijät erikseen. Lakiin on tarkennettu, millainen henkilöstörakenne tulee olla kunkin työvuoron aikana. Esimerkiksi hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa. Vähimmäismitoitusta ei saa alittaa, ja asiakkaiden hoitoisuus on otettava huomioon mitoituksessa eli vaadittava mitoitus saattaa olla yli 0,7. 0,7:n mitoituksella välitöntä hoitotyötä tekevät jakaantuvat 20 asukkaan yksikössä työvuoroihin esimerkiksi seuraavasti: Aamuvuorossa on kuusi työntekijää, iltavuorossa neljä, yövuorossa on kaksi ja vapaalla kaksi. Siirtymäaikana eli 1.4.2023 saakka 0,7 mitoituksen saisi alittaa, jos hoivakodissa kyettäisiin huolehtimaan riittävästä hoidosta ja huolenpidosta. Mitoituksen pitäisi kuitenkin olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa, että sitova hoitajamitoitus on välttämätön askel kohti turvallista ja inhimillistä vanhustenhoitoa. Erikoisena Paavola pitää sitä, että ministeri Kiurun piti löytää rahoitus sosiaali- ja terveysministeriön budjetista. SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

