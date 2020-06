SuPerin Paavola: Suomen vanhustenhoito ei kestä hoitajamitoituksen lykkäämistä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii hoitajamitoituksen toteuttamista sovitusti. – Sitovan 0,7 hoitajamitoituksen toteuttamiseen on löydyttävä hallitukselta rahat. Vanhustenhoidon katastrofaalinen tilanne ei kestä enää siirtämistä, Paavola toteaa. –Vanhukset ovat hoivakodissa keskimäärin kaksi vuotta ja elämän pitää olla laadukasta. Aikaa ei ole tuhlattavaksi.

Perustuslakivaliokunta on esittänyt lausunnossaan, että kuntien rahatilanne ei mahdollistaisi hallituksen esittämän hoitajamitoituksen 0,7 toteuttamista ennen 1.4.2023. Siirtymäsääntely johtaa siihen, että ehdotettu 0,7 mitoitus tulee tosiasiassa osin voimaan jo 1.8.2020 mutta sitä vastaava valtion lisärahoitus on kuntien käytettävissä vasta 1.4.2023 alkaen. Perustuslakivaliokunta vaatii muuttamaan lakia joko aikaistamalla rahoitusta tai nostamalla henkilöstömitoitusta asteittain.

Paavolan mukaan työmäärä vanhustenhoidossa on tällä hetkellä järkyttävä. Siivous- ja keittiöhenkilökunnasta on lähes luovuttu ja hoitajat tekevät kaiken uupumisen uhalla. Hoitajat ovat nyt jaksaneet pinnistää, koska tietävät helpotusta tulevan lain tullessa voimaan elokuun alussa. Sen jälkeen he saavat keskittyä hoitotyöhön siivoamisen ja ruoanlaiton sijaan.

– Asteittainen mitoituksen ja rahoituksen lisääminen sopii, mutta viimeistään 1.4.2023 hoitajamitoituksen on oltava 0,7, Paavola toteaa.

Ympärivuorokautisen vanhuspalvelun sitova 0,7:n kokonaishoitajamitoitus tarkoittaa, että jokaista kymmentä hoidettavaa kohti hoivakodissa pitää olla seitsemän hoitajaa välitöntä hoitotyötä tekemässä. Hoitajat on jaettu kolmeen työvuoroon vuorokauden aikana.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee lakiesitystä parhaillaan.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085