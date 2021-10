SuPerin Paavola: THL:n esitys väliaikaisesta koronapassista tulisi koskea koko sote-henkilöstöä, ei vain hoitajia

SuPerin Paavola: Työnantaja tarvitsee työntekijöitä hoitajapulassa, mutta ei ole valmis maksamaan siitä 22.9.2021 13:49:36 EEST | Tiedote

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola paheksuu useiden työnantajien suunnitelmia heikentää työehtoja poistamalla lisiä, joita on maksettu hoitajille joustamisesta vaikeassa työvoimapulassa ja koronakriisissä. Yleisin maksettu lisä on ollut korotettu hälytysraha. SuPerin kyselyn mukaan noin kaksi kolmasosaa lisiä maksaneista työnantajista on yksipuolisesti poistamassa niitä. – Tämä on todella ristiriitaista toimintaa, Paavola moittii. – Työnantaja tarvitsee työntekijöitä hoitajapulassa, mutta ei ole valmis maksamaan siitä.