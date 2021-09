SuPerin Paavola: Työnantaja tarvitsee työntekijöitä hoitajapulassa, mutta ei ole valmis maksamaan siitä

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola paheksuu useiden työnantajien suunnitelmia heikentää työehtoja poistamalla lisiä, joita on maksettu hoitajille joustamisesta vaikeassa työvoimapulassa ja koronakriisissä. Yleisin maksettu lisä on ollut korotettu hälytysraha. SuPerin kyselyn mukaan noin kaksi kolmasosaa lisiä maksaneista työnantajista on yksipuolisesti poistamassa niitä. – Tämä on todella ristiriitaista toimintaa, Paavola moittii. – Työnantaja tarvitsee työntekijöitä hoitajapulassa, mutta ei ole valmis maksamaan siitä.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. Kuva: Elsa Vihmari-Henttonen.

SuPerin paikalliset ammattiosastot ovat kolmella paikkakunnalla ilmoittaneet hoitavansa normaalit työnsä, mutta kieltäytyneet ylityöstä ja vuoronvaihdoista muutaman päivän ajan. Syynä on ammattiosastojen mukaan ollut se, että työnantaja on ollut vähentämässä paikallisesti neuvoteltavia pieniä lisiä kuten hälytysrahoja. - Maksetut lisät ovat olleet pieniä, mutta pienen palkan vuoksi ne ovat olleet hyvinkin tarpeellisia. Paikoin lisätkään eivät ole houkutelleet työntekijöitä ylimääräisiin vuoroihin, kun jaksaminen on ollut jo valmiiksi piipussa, Paavola kertoo.



Hoitoalan työntekijät koko maassa ovat todella tyytymättömiä kohtuuttoman pieneen palkkaan ja suureen työmäärään. Työntekijöillä on suuri huoli myös asiakkaiden hoidon laadusta ja turvallisuudesta. Työ koetaan merkitykselliseksi, mutta se on päivä päivältä yhä kuormittavampaa. Työturvallisuus sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat olleet jo kauan vaakalaudalla. - Potilaat ja asiakkaat kärsivät työnantajan haluttomuudesta puuttua tilanteeseen, Paavola sanoo.



– Näyttää siltä, että hoitoalan tilannetta ei oteta nyt tosissaan, vaan luotetaan siihen, että hoitajat tyytyvät vallitseviin olosuhteisiin ja palkkaan. Työpaikoilla tarvitaan nyt toimivaa vuoropuhelua, kannustimia, inhimillisyyttä ja myötätuntoa, ei kiristämistä ja leikkauksia. Työntekijöillä on oikeus lisäkorvauksiin ylimääräisestä joustamisesta, Paavola sanoo.

