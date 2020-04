SuPerin Paavola: Yksityisillä hoito- ja hoiva-aloilla joustetaan kriisistä toiseen mutta työnantajat haluavat vain lisää heikennyksiä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii yksityisen sektorin työnantajia korjaamaan sote-sektorin ja varhaiskasvatuksen epäkohdat meneillään olevissa työehtosopimusneuvotteluissa. Paavola muistuttaa, että nyt mitataan työnantajien tahto sitouttaa työntekijöitä. – Tämä koronakriisi on hoidettava kunnolla myös siten, että hoitoala säilyy vetovoimaisena ja elinvoimaisena kriisin jälkeenkin. Työehtosopimuksiin vaaditut heikennykset eivät sovi tähän aikaan. Palkalla on voitava tulla toimeen ja sen on vastattava työn vaativuutta ja vastuuta sekä kuormittavuutta. Myös työolojen on oltava turvalliset ja jaksamista tukevat. Työntekijöiden luottamusta on kasvatettava siihen, että alan epäkohtia korjataan ja henkilöstön viestit otetaan tosissaan.

Paavola muistuttaa, että kuntien saamalla rahoitustuella on merkitystä myös yksityisen sektorin työehtosopimusneuvotteluihin. Yksityisillä sote- ja varhaiskasvatuksen palveluilla on julkinen rahoituspohja. Jotta nämä palvelut voidaan tuottaa myös jatkossa, on kuntien saamaa rahoitusta nostettava. Hoitoalan ammattilaiset ovat joustaneet säästötoimien vuoksi jo ennen koronaepidemiaa. Hoivakriisin tomuja ei ole edes ehditty karistaa. Koronakriisin aikana joustoja vaaditaan entistä enemmän ja työtä tehdään kovassa paineessa. Hoitoalalla työskennellään normaalioloissakin monia muita aloja suuremman riskin alla, esimerkiksi tartuntatautivaaran osalta, mutta koronaepidemiassa tilanne on kärjistynyt. − Kiky-tuntien poisto on vähintä mitä voidaan tehdä tilanteessa, jossa sote-työntekijät joustavat ja poikkeustilan työaika- ja vuosilomajoustot ovat käytössä. On kohtuutonta työnantajalta vaatia kiky-tuntien poistamisesta kompensaatiota, SuPerin yksityisen sektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens sanoo. − Työnantajapuoli on lähes haluton keskustelemaan pöydässä asioista, joista on jo aiemmin sovittu tai korjaamaan epäkohtia, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola kertoo. – Vastuulliset hoito- ja hoiva-alan työntekijät haluavat tehdä kaikkensa yhteiskuntamme suuressa kriisissä ja siitä huolimatta hoitajien työehtoihin suunnitellaan heikennyksiä. Nyt neuvotellaan myös yksityisten hoivakotien työntekijöiden palkoista ja työoloista. Hoivakriisi nosti julkisuuteen alan katastrofaalisen tilanteen. Moni hoitaja on jättänyt alan, koska luottamus asioiden kohenemiseen on mennyt. – Työntekijät ovat näiden yritysten tärkein voimavara ja pääoma, eivät kustannuserä. Voitontavoittelu ei saa tapahtua työntekijöiden toimeentulon eikä hyvinvoinnin kustannuksella eikä myöskään asiakkaiden hoidosta säästäen. Nyt ei ole varaa menettää lähi- ja perushoitajien työpanosta, Paavola muistuttaa.

