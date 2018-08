SuPerin puheenjohtaja Paavola vaatii julkisen sektorin lomarahaleikkausten perumista

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii, että julkisen sektorin työntekijöille on maksettava lomarahat täysimääräisinä jo vuonna 2019. Kuntien valtio-osuuksia pienennettiin lomarahaleikkauksia vastaavalla summalla. Myös tämä osuus on palautettava kunnille täysimääräisenä.

Hallitus valmistelee ensivuoden budjettia. Maan talous on vahvistunut odotettua paremmin. Valtiolla on nyt varaa korjata kiky-sopimuksen yhteydessä tehty vääryys. Valtionvarainministeri totesi, että on suuri jakovaara tai että tehdään vaalibudjettia. Molemmissa on omat vaaransa, mutta yksi on varmaa: vääryys on vara korjata, puheenjohtaja Paavola sanoo. - Lomarahaleikkauksien perumiseen ja palauttamiseen meillä on varaa.

Julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja päätettiin leikata kiky-sopimuksella 30 %:lla vuosina 2017-2019. Sopimus tehtiin tilanteessa, jossa maan talouden ennuste oli huomattavasti toteutunutta huonompi. Lomarahaleikkaukset kohdistuivat vain julkisen sektorin työntekijöihin. Leikkaus on jatkumassa vielä ensi vuonnakin, vaikka sille ei enää ole tarvetta. Julkisen sektorin työntekijät ovat maksaneet paljon yksityistä sektoria enemmän valtion kilpailukyvyn parantamisesta.

- Julkisen sektorin kesälomarahojen leikkaukset vuodelta 2019 on vielä mahdollista perua. Leikkaukset esitettiin kompensoitavaksi aikoinaan verohuojennuksilla, jotka toteutuivatkin. Suuri vääryys tapahtui siinä, että nämä verohelpotukset tulivat kaikille, mutta lomarahaleikkaukset koskivat vain julkisen sektorin työntekijöitä. He joutuivat tässä kilpailukyky- ja työllisyyssopimuksessa maksajan rooliin, Paavola muistuttaa.

Palvelusektorin edustajat ovat julkisuudessa toivoneet enemmän asiakkaita, kuten niin moni muukin yrittäjä. Tuore uutinen on, että suomalaiset käyttävät kesälomallaan vähemmän rahaa kuin muut pohjoismaalaiset. Lomarahaleikkaus on tätä selittävä tekijä. Julkisen sektorin työntekijöitä on yli 400.000. Heidän osuutensa erityisesti kotimaisten palvelujen kulutuksessa on suuri.