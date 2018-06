SuPerin puheenjohtaja Paavola valinnanvapaudesta: Kansalaisten peruspalvelut eivät saa vaarantua

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää hyvänä, että valinnanvapauslakiesityksen korjauksiin varataan aikaa. Perustuslakivaliokunnan huomiot lakiesityksestä ovat olleet Paavolan mukaan hyviä. Lakiesitykseen on tultava korjauksia. Erityisen huolissaan Paavola on siitä, että kansalaisten sote-palvelut vaarantuvat lakiehdotuksen myötä. Tilanne ei myöskään saa olla sellainen, että hyvät vanhustenhoidon palvelut saa vain kansalainen, jolla on omaa rahaa käytettävissään. - Maakuntien rahapula ja hallituksen hakemat säästöt eivät missään nimessä saa vaarantaa kansalaisten peruspalveluja.

Paavolan mukaan sote-uudistusta ei saa ajaa väkisin maaliin, kun tiedämme jo, että uudistus ei ole toimiva. On kuultava ja kuunneltava asiantuntijoita ja pystyttävä ottamaan aikalisä. Sote-uudistus on ollut alusta alkaen niin suuri poliittinen kysymys, että kansalaisten paras on unohtunut.

Rahoituslakia on perustuslakivaliokunnan mukaan muutettava siten, että ”se turvaa riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen ja poikkeustilanteissa maakunnan edellytykset perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen”.

Sote-uudistuksen tärkein tehtävä on turvata palvelut kaikille kansalaisille. Se tarkoittaa, että palvelujen laadun on oltava hyvä. Hyvää palvelua ei voida tuottaa ilman, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi. Paavola muistuttaa myös, ettei työntekijöille saa siirtää vastuuta siitä, jos työpaikoilla ei ole mahdollisuus toteuttaa hyvää hoitoa. Työntekijät ovat jo nyt puun ja kuoren välissä, kun he joutuvat tekemään työtään täysin riittämättömillä resursseilla erityisesti vanhustenhoidossa. Hoitajien työn tekeminen on mahdotonta ilman riittävää henkilöstöä.

Kuntataloudessa on nyt epäterve häiriötilanne. Vuoden 2020 tuleva valtionosuusjärjestelmä on pakottanut kunnat alibudjetoimaan sote-palvelujaan. Mitä vähemmän kunnat nyt panostavat sote-palveluihin, sen pienemmät rahalliset menetykset niille tulevat mahdollisesti uuden syntyvän maakuntahallinnon syntyessä.

Vanhusten ja vammaisten palvelut on tarkoitus rahoittaa alimitoitetuilla asiakasseteleillä ja budjeteilla. Lakiesityksessä todetaan, että asiakas voi halutessaan hankkia tarvitsemansa lisäpalvelut omalla rahalla. Asiakas todennäköisesti maksaa siten kotihoidossa omalla rahalla lisäpalveluna esimerkiksi ulkoilun, siivouksen, ruoan lämmityksen ja riittävän palveluajan. Pelkän asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin varassa sinnittelevä joutuu tyytymään vähempään. Paavolan mukaan kaikilla kansalaisilla on oltava oikeus hyvään vanhustenhoitoon. – Sote-uudistus ei saa lisätä kansalaisten eriarvoisuutta, Paavola vaatii ja toteaa perustuslakivaliokunnan kannanoton tarkoittavan myös sitä, että maakuntien on pakko varata riittävät rahat myös näihin asiakasseteleihin ja henkilökohtaisiin budjetteihin.

Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt kuntien vapaaehtoisten kuntayhtymien perustamisen. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää tätä mallia edelleen toimivana ja parhaana mallina.



SuPerissa on 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.





