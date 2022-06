SuPerin yksityissektorin neuvottelupäivät 15.–16.6.: Hoitajapula vaatii ratkaisuja myös yksityisellä sektorilla

Hoitajapula on ongelmana koko sotesektorilla, niin yksityisellä kuin kuntasektorillakin sekä varhaiskasvatuksessa. Tänä kesänä hoitajapula on poikkeuksellisen vakava. Lännen Media teki kyselyn hyvinvointialueiden johtajille. Kaikki kyselyyn vastanneet johtajat sanoivat, että heidän alueellaan on pulaa hoitajista (TS 12.6.).

– Hoitajapulaan tulee suhtautua vakavasti ja huolehtia siitä, että hoiva-, varhaiskasvatus- ja terveyspalvelut voidaan turvata myös jatkossa, Zaerens kertoo. – Kunnat ovat ulkoistaneet mittavassa määrin sote-toimintojaan ja siksi yksityisen sektorin vetovoimalla on suuri merkitys.

Erityisesti yksityisellä sosiaalipalvelualalla, johon muun muassa yksityiset hoivapalvelut kuuluvat, henkilöstön riittävyys on suuri ongelma. Hoitajien työnkuvaan kuuluu edelleen myös muita tehtäviä kuin välitöntä asiakastyötä, vaikka lain tarkoituksena on, että hoitajat voisivat keskittyä hoitotyöhön. Tämä heikentää pienen palkan lisäksi merkittävästi alan vetovoimaa. – Riittävän henkilöstömäärän turvaamisen edellytys on, että ala on vetovoimainen. Palkka on selvästi tärkein tekijä, jotta alalle saadaan palkattua koulutettua työvoimaa, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola kertoo.

SuPer, Tehy ja ERTO tekivät yhdessä yksityisen sosiaalipalvelualan jäsenilleen työhyvinvointikyselyn keväällä 2022. Kaksi kolmasosaa vastaajista on miettinyt alan vaihtamista kokonaan pois sote-sektorilta tai varhaiskasvatuksesta.

SuPer tavoittelee meneillään olevissa työehtosopimusneuvotteluissa palkkauksen lisäksi parannuksia työoloihin ja työhyvinvointiin muun muassa työaikoihin, vuosilomiin ja työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

SuPer neuvottelee yksityisen sektorin työehtosopimuksista yhdessä Tehyn ja ERTOn kanssa Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n nimissä. Liitot edustavat valtaosaa alan järjestäytyneistä työntekijöistä. Hyvinvointiala HALI ry ja Avainta ry edustavat työnantajaa.

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:

SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, 050 385 8042, pia.zaerens@superliitto.fi

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, 050 569 8710, jukka.parkkola@superliitto.fi