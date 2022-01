Supersuosittu Torstain murhakerho on taas rikosten jäljillä

On taas torstai. Elizabeth on saanut kirjeen mieheltä, jonka kanssa hänellä on pitkä yhteinen historia. Tämä on tehnyt valtavan virheen ja tarvitsee nyt Elizabethin apua. Kuvioon liittyy niin varastettuja timantteja, väkivaltainen gangsteri kuin hyvin todellinen hengenvaara. Ruumiita alkaa kasautua, ja Elizabeth, Joyce, Ibrahim ja Ron käyvät armottoman murhamiehen jäljille. Entä jos he sattuvat löytämään samalla ne timantit? No, sehän olisi mukava bonus. Mutta Torstain murhakerholla on nyt vastassaan vihollinen, joka on valmis raivaamaan eläkeikäiset amatöörietsivät tieltään silmänräpäyksessä.

Richard Osman (s. 1970) on Lontoossa asuva kirjailija, koomikko ja tv-visailujen isäntä. Osmanin esikoisromaani Torstain murhakerho oli valtava maailmanlaajuinen menestys. Dekkarin oikeudet on ostettu yli 40 maahan ja sen filmausoikeudet hankki Steven Spielbergin tuotantoyhtiö.

Mies joka kuoli kahdesti ilmestyy 10.1.2022.

