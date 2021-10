Suplan Mysteeritarinat-podcastin suosituimmat jaksot kansien väliin

1.12. ilmestyvä Mysteeritarinoiden parhaat on kiehtova tutkimusmatka historian jännittävimpien mysteerien äärelle. Innon ja Suplan yhdessä julkaisema kirja kokoaa yhteen Eetu Pesosen Mysteeritarinat-­podcastin kymmenen parasta jaksoa. Jokaisessa jaksossa Pesonen kertoo yhdestä kutkuttavasta, kysymyksiä herättävästä tapahtumasta ihmiskunnan historiassa.

Eetu Pesonen on suomalainen nettisisällön konkari, videobloggaaja ja podcastaaja. Hänen YouTube-kanaval­laan Eeddspeaks on yli 325 000 tilaajaa. Pesonen on kasva­nut internetin äärellä, mikä tarjoaakin täydellisen alustan ihmishistorian tapahtumien tutkimiselle. Vuonna 2017 Pe­sonen aloitti oman Eeddcast­-podcastinsa, jossa hän keskus­telee ajankohtaisista asioista tubettajien kanssa. Vuodesta 2019 hän on tuottanut Suplaan suosittua Mysteeritarinat­-podcastia.





