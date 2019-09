Sureva ei aina saa apua ammattilaisilta – tieto parantaa kohtaamisia ja edistää avunsaantia

Kun ammattilaiset kuuntelevat surevien kokemuksia ja oppivat lisää surusta, kohtaamisten laatu paranee. Kohdatuksi tulemisen kokemus edistää tutkitustikin surevan elämänlaatua läheisen kuoleman jälkeisenä aikana.

Viime aikoina mediassa on annettu kiitettävästi tilaa läheisensä menettäneille ihmisille ja heidän tarinoilleen. Surevien tarinoista ja asiantuntijoiden kommenteista käy ilmi, että surevat eivät läheskään aina koe saavansa ammattilaisilta tarvitsemaansa apua.



Yksi vastaus tähän yhteiskunnalliseen ongelmaan on ammattilaisten tietojen ja taitojen lisääminen. Surevan kohtaaminen -hanke levittää sekä tutkimukseen että surevien omiin kokemuksiin perustuvaa tietoa kokoamalla sitä verkkosivustolleen ja järjestämällä kokemusasiantuntijavierailuja.



Koulutetut kokemusasiantuntijat kertovat ammattilaisille ja opiskelijoille kokemuksistaan, saamastaan avusta ja siitä, mitä he toivoisivat ammattilaisten tietävän ja ymmärtävän surevan tilanteesta. Saadun palautteen perusteella surevien omien kokemusten kuuleminen on todella tärkeää surua koskevan tiedon sisäistämisessä ja omaksumisessa. Saatua tietoa pidetään toivottuna ja tärkeänä, ja sen koetaan antavan valmiuksia tuleviin kohtaamisiin.



Surevan kohtaaminen -hanke (2018–2020) on syntynyt neljän surujärjestön yhteistyönä järjestöjen huomaaman tarpeen pohjalta. Hankkeen takana olevat järjestöt ovat Huoma – Henkirikoksen uhrien omaiset ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Suomen nuoret lesket ry sekä Surunauha ry – Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille.



Tietoa hankkeesta ja surusta: www.surevankohtaaminen.fi