Susa Valviosta MTV:n markkinointijohtaja

MTV Oy:n mainosrahoitteisen liiketoiminnan markkinointijohtajaksi ja kyseisen liiketoimintaryhmän johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 13.8.2018 alkaen Susa Valvio. Valvion vastuulla on jatkossa myös MTV Oy:n yritysviestintä. Valvio siirtyy MTV:lle IBM Suomen markkinointi- ja viestintäjohtajan tehtävästä. Yli 15 vuotta IBM:llä työskennellyt Susa Valvio tuo televisioyhtiöön lisää vahvaa mainostajan ja kuluttajan tuntemusta sekä dataohjautuvan sisällön mahdollisuuksien ymmärrystä. Valvion visiona on vahvistaa MTV:n markkinajohtajan asemaa kasvattamalla kanavan luomista ilmiöistä entistä parempia mahdollisuuksia myös mainostajille.

MTV tulee satsaamaan yhä vahvemmin ihmisiä puhutteleviin ja koskettaviin suuriin ilmiölähtöihin, sekä interaktiivisesti kohdennettujen sisältöjen ja mainosten kykyyn palvella MTV:n katsojia ja mainostajia yhä paremmin.

“Lähes koko työurani IT-alalla tehneenä on mahtavaa päästä oppimaan itselleni uutta toimialaa, saaden samalla hyödyntää sitä tietotaitoa, jota olen yli 20 vuoden aikana mainostajan puolella saanut. Vahvan sisällön lisäksi asiakasanalytiikan ymmärtäminen sekä dataohjatun kohdentamisen tärkeys on pitänyt MTV:n markkinajohtajana ja jatkossa on entistä tärkeämpää tuntea asiakkaamme ja heidän toiveensa ja tarpeensa niin kuluttajina, kuin mainostajina”, kommentoi MTV:n uusi markkinointijohtaja Susa Valvio iloiten uudesta positiostaan: “MTV on täynnä mielenkiintoisia ja suuria persoonia sekä tarinoita, joiden kanssa on upeaa päästä paitsi työskentelemään, myös tuomaan entistä lähemmäs yleisöä. MTV:n brändi on 50-luvulta lähtien pitänyt jalansijaa ihmisten olohuoneissa ja sitä se tulee tekemään jatkossakin - suuria ilmiöitä, jotka puhuttelevat ja liikuttavat kansaa.”

Tradenomi Susa Valvio on pitkän kuluttaja- ja B2B-markkinointiuransa aikana johtanut IBM:llä Pohjoismaista analytiikkamarkkinoinnin tiimiä, sekä myös vastannut Delta-konsernin menestyksekkäästä KIA-automerkin lanseerauksesta Suomeen. MTV:n mainosrahoitteisen liiketoiminnan johtoryhmän jäsenenä Valvio raportoi MTV:n mainosrahoitteisen liiketoiminnan johtajalle Sami Vikbackille.

“Digitaalisessa maailmassa valta on siirtynyt kuluttajalle. He ovat valistuneempia ja osaavat valita palvelunsa paremmin globaalista kilpailusta. Ihmiset käyttävät päivittäin toista tuntia aikaa oikeanlaisen sisällön etsimiseen ja jos televisioyhtiö ei kykene tuottamaan oikeanlaista sisältöä oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, hukkuu massaan. Hyvän sisällön kysyntä ei lopu koskaan ja sitä me osaamme tarjota. Vain parhaiten kuluttajia ymmärtävä ja palveleva toiminta voi voittaa itselleen asiakkaita, joten analytiikan tuomien mahdollisuuksien osaajana Susa Valvio on erinomainen henkilö johtamaan markkinointiamme”, kommentoi Sami Vikback rekrytointia.

MTV on kehittänyt ajankohtaiseen ja interaktiiviseen kohdennukseen erikoistuneita ratkaisuja, joita on testattu esimerkiksi Sub-kanavan uudessa “Ei toista samanlaista” kanavailmeessä. Se näyttäytyy katsojalle jatkuvasti uudistuvalla, sisältöympäristöön sopivalla ilmeellä.

“Odotan, että pääsemme hyödyntämään samanlaista teknologiaa myös interaktiivisissa mainossisällöissä. Näin esimerkiksi sadesäällä ei katsojille tarjota jäätelöä, vaan kumisaappaita ja ostaminen tuodaan entistä helpommaksi mainosten aikana. Huippusisällön lisäksi kuluttajan kanavaltamme saaman kokemuksen ja meiltä saamansa palvelun tulee olla huippuluokkaa: relevanttia, jaettavaa ja sosiaalista”, visioi Susa Valvio.

“Meillä on laaja portfolio hyviä sisältöjä, markkinajohtajan asema, sekä suuri katsoja- ja asiakasmäärä, joita palvelemme toimialan parhaalla asiakasymmärryksellä ja teknologialla. Säilyttääksemme asemamme ja pysyäksemme dataohjatun liiketoiminnan edelläkävijänä, on hienoa saada Pöllölaaksoon vahvistusta Susa Valviosta, joka tuo mainostajillemme mukanaan myös osaamista ja kokemusta tekoälyratkaisuista”, iloitsee MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund.