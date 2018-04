Susanna Huovisesta Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtajaksi on valittu kansanedustaja Susanna Huovinen. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on ollut vuosien ajan aktiivisesti mukana erilaisten järjestöjen työssä. Myös ensi- ja turvakotityö on tuttua. Hän on ollut jäsenenä Keski-Suomen ensi- ja turvakodin hallituksessa sekä toiminut Ensi- ja turvakotien liiton varapuheenjohtaja. Susanna Huovisen osaaminen ja kontaktiverkostot ovat ainutlaatuiset ja yhdistys on ylpeä saadessaan hänet mukaan haastavaan, mutta palkitsevaan työhön.

Uuden toiminnanjohtajan haku päättyi 23.3. Tehtävään haki 19 henkilöä. Yhdistyksen nykyinen toiminnanjohtaja Eija Paloheimo jää eläkkeelle 1.8. Hän on toimi tehtävässään vuodesta 2005 saakka. Keski-Suomen ensi- ja turvakoti on turvannut lapsien ja perheiden arkea voittoa tavoittelemattomana järjestönä jo vuodesta 1946. Yhdistyksen palveluissa autetaan vuosittain yli 300 perhettä. Yhdistys ylläpitää perheväkivaltaan kriisiapua tarjoavaa turvakotia, vauvaperheitä auttavaa ensikotia, lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluja sekä tapaamispaikkatoimintaa. Yhdistyksen toiminta pohjautuu lastensuojelutyön monipuoliseen erityisosaamiseen luovalla ja uudistavalla tavalla. Yhdistys on vahva vaikuttaja ja haluaa, että yhteiskunta on lapsille ja perheille oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi.

