Suuhygienisti varoittaa: Kielilävistyksessä on vakava terveysriski

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi ehdollisena Tradekan ja Colosseum Dental Groupin Med Group -yrityskaupan 13.7.2018 14:30 | Tiedote

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt ehdollisena yrityskaupan, jossa Tradeka-Yhtiöt Oy ja Colosseum Dental Group AS ostavat Med Group Oy:n. Tradeka-Yhtiöt Oy ostaa Med Group Oy:n kotiin vietävät hoivapalvelut sekä ensihoidon ja julkisen terveydenhuollon palveluihin liittyvät toiminnot. Colosseum Dental Group hankkii Med Group Hammaslääkärit Oy:n ja sen yksityiset suun terveydenhuollon toiminnot. Colosseum Dental Group omistaa Suomessa myös Oral Hammaslääkärit Oyj:n. Med Groupin enemmistöomistaja on ollut pääomasijoittaja Adelis Equity Partners.