Suunnitteluvarausta esitetään Puhoksen ostoskeskuksen alueen uudistamista varten

Kaupunki on saanut hakemuksen suunnitteluvaraukseksi Puhoksen ostoskeskuksesta. Varauksesta päättää kaupunginhallitus kaupunkiympäristölautakunnan esityksestä. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 5.6.2018. Suunnitteluvaraushakemuksen on tehnyt kiinteistösijoittaja ja –kehittäjä NREP.

Itäkeskuksessa sijaitsevan Puhoksen ostoskeskuksen omistaa Puotinharjun Puhos Oy, joka vastaa kiinteistön hoidosta. Ostoskeskus sijaitsee kaupungin tontilla, jonka vuokrasopimus on loppumassa 31.12.2020. Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan tällöin tontti pitäisi luovuttaa kaupungille tyhjänä ja puhdistettuna eli rakennukset purettuina. Maanvuokrasopimuksen päättymisen lisäksi yhtiön omistamiin rakennuksiin kohdistuu mittava korjausvelka. Puhoksen varsin haastavaan tilanteeseen on pyritty löytämään ratkaisua jo pitkään.

Mikä on suunnitteluvaraus?

Suunnitteluvarauksella kaupunki antaa jollekin toimijalle luvan suunnitella kaupungin maalle. Suunnitteluvaraus on aina voimassa määrätyn ajan. Suunnitteluvarauksen jälkeen tehdään myöhemmin erillinen päätös varsinaisesta tontinvarauksesta. Tämän tontinvarauspäätöksen ehtona on, että suunnitteluvarauksen ehdot on huomioitu suunnittelussa. Ehdoissa mainitaan, että alueelle tulee suunnitella nykyisille käyttäjille tarjottavia liiketiloja ja, että varauksensaaja järjestää yhdessä kaupungin kanssa idea- tai suunnittelukilpailun tai muun vastaavan menettelyn.

Kaupunki haluaa kehittää Puhoksen ostoskeskuksen tonttia ja sen ympäristöä. Syksyllä on tarkoituksena aloittaa suunnitteluperiaatteiden tekeminen, jotka ohjaavat, miten aluetta kehitetään tulevaisuudessa.

Nykyisen toiminnan jatkumista toivotaan

Puhoksen ostoskeskus koostuu kolmesta eri aikoina rakennetusta osasta, jotka ovat kaikki mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Erityisesti vanhin, arkkitehtonisesti arvokas, viuhkamainen A-osa on mittavan remontin tarpeessa.

Osana varausalueen suunnittelua on tarkoitus säilyttää osa nykyisistä rakennuksista ja turvata Puhoksen ostoskeskuksen toimijoiden nykyisen toiminnan jatkuminen.

Kaupunki on järjestänyt suunnitteluvarauksesta keskustelutilaisuuden Puotinharjun Puhos Oy:n osakkaille ja ostoskeskuksen vuokralaisille.

Varauksenhakija NREP valikoitui kaupungin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen jatkoneuvottelukumppaniksi. NREP on tehnyt esisopimuksen yhtiön osakkeiden ostamisesta muutamien osakkeenomistajien kanssa. NREP on johtava pohjoismainen kiinteistösijoittaja ja -kehittäjä, joka kehittää alueita ja luo uutta kiinteistöliiketoimintaa ja tukee monipuolista kaupunkikehitystä.