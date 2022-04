Suuntaa Viroon pääsiäiseksi: 10 vinkkiä Tallinnaan

1. Elettiinpä ennenkin, eli juhlat kuin vanhoina hyvinä aikoina

Vain vartin päässä Tallinnan keskustasta sijaitsee Viron ulkoilmamuseo, joka on paikallinen vastine meidän Seurasaarellemme tai ruotsalaisten Skansenille. Siellä pääsee paitsi ihmettelemään entisaikojen tunnelmallisia rakennuksia ja elämänmenoa, myös katsomaan ja osallistumaan perinteisiin virolaisiin pääsiäisenviettoperinteisiin. Munien maalaamisen tai värjäämisen ohella Virossa on edelleen suosiossa myös pääsiäisleikki, jossa kaksi kilpailijaa kokeilee, kumman kananmuna särkyy yhteen lyötäessä aiemmin. Kokeneemmat osaavat vinkata, että munat kannattaa keittää ennen kisaa.

Viron ulkoilmamuseo, Vabaõhumuuseumi tee 12, Haabersti linnaosa, Tallinna

2. Laululavan tunnelmaa

Kevät on musiikin aikaa niin luonnossa, kuin saleissa ja lavoillakin. Tallinnan Laululava edustaa maailmankuulua virolaista musiikkiperinnettä parhaimmillaan. Yleisölle viime syksynä avautunut vierailukeskus taustoittaa kiehtovaa tositarinaa siitä, miten musiikki johti maan uudelleen itsenäistymiseen. Siellä nähtävät videot avaavat sitä, miten koko kansa tavoitteli musiikin avulla maan irtautumista Neuvostoliitosta.

Tallinnan laululava, Narva maantee 95, Kesklinna linnaosa, Tallinn

3. Eläinten ihmeellinen maailma

Käsi ylös, eläinten ystävä! Tallinnassa riittää sinulle nyt nähtävää. Fotografiskan valokuvamuseossa on esillä lemmikkieläinten salaista elämää käsittelevä näyttely. Tallinnan kaupunginmuseon näyttelyssä taas syvennytään siihen, mitä lehmät, luteet ja lohikäärmeet merkitsivät kaupungin historialle, ja miten norsu päätyi tallustelemaan pitkin Tallinnan keskiaikaisia kujia. Maarjamäen linnassa esillä oleva näyttely keskittyy ihmisen parhaaseen ystävään, eli koiraan.

Fotografiska, Telliskivi tänav 60a/8, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna

Tallinnan kaupunginmuseo, Vene tänav 17, Kesklinna linnaosa, Tallinna

Maarjamäen linna, Pirita tee 56, Kesklinna linnaosa, Tallinna

4. Nam, suklaata!

Tallinnassa pääsee maistelemaan laadukasta, käsintehtyä suklaata monissa eri paikoissa. Karu talu šokolaad tarjoaa niin luksuskonvehteja kuin taiten leivottuja suklaapikkuleipiä. Chocolala tuo paikalliset marjat ja muut maut konvehteihinsa. Chocolalassa ja Chokokoossa voit myös itse osallistua suklaatyöpajoihin ja loihtia perheesi suklaiset pääsiäisherkut omin käsin.

Karu talu šokolaad, Voorimehe 4, Tallinna

Chocolala, Suur-karja 20, Tallinna

Chokokoo, Telliskivi 60a/5, 10412 Tallinna

5. Leivosparatiisi

Herkuttelijan seuraava osoite on Maiasmokk-kahvila vanhassa kaupungissa. Jo vuodesta 1864 toiminut kahvila hemmottelee vieraitaan erilaisilla leivoksilla, marengeilla ja muilla herkuilla. Erityisasemassa on marsipaani, jonka historian ja vivahteiden avaamiseen on varattu kokonainen huone. Monelle suomalaiselle kahvilan alkuperäinen sisustus tuli tutuksi taidemaalari Helene Schjerfbeckin elämää käsittelevässä Helene-elokuvassa (2020), jossa se kaikessa komeudessaan esitti klassista helsinkiläistä kahvilaa.

Kahvila Maiasmokk, Pikk tänav 16, Kesklinna linnaosa, Tallinna

6. Merelle, ohoi!

Tallinnan keskiaikainen Suuri rantaportti ja Paksun Margareetan tykkitorni rakennettiin aikoinaan paitsi puolustamaan kaupunkia meren puolelta, myös tekemään vaikutus mereltä saapuviin vieraisiin. Sitä se tekee edelleen. Tykkitornissa sijaitseva merimuseo kuuluu nyt Tallinnan unohtumattomimpiin nähtävyyksiin, kun UNESCOn maailmanperintölistalle kivunnut kohde on taas avautunut valtaisan remontin jälkeen. Täällä pääset tutustumaan meren merkitykseen kaupankäynnin mahdollistajana aina keskiajalta saakka ja esillä on valtavasti merellistä esineistöä. Yhtenä vetonaulana on 1500-luvulla rakennetun laivan jäänteet, jotka löydettiin Kadriorgin puistosta vuonna 2015. Kaiken kruunaa tykkitornin katon näköalaterassi.

Paksun Margareetan museo-vierailukeskus, Pikk tänav 70, Kesklinna linnaosa, Tallinna

7. Juhhei, palju õnne: Raekoda täyttää vuosia

Tallinnan keskeinen piste on jo 700 vuoden ajan ollut raatihuone, eli virolaisittain raekoda. Ensimmäiset maininnat Tallinnan raatihuoneesta ovat vuodelta 1322 ja se onkin Pohjois-Euroopan vanhin lajissaan. Upea goottilaistyylinen rakennus tarjoaa mitä näyttävimmän taustan vaikka koko perheen Instagram-päivitysten ottamiselle. Onnea siis syntymäpäiväsankarille!

Tallinnan raatihuone, Raekoja plats 1, Kesklinna linnaosa, Tallinna

8. Keskiaikainen apteekki

Myös Raadinapteekki eli Raeapteek on ehtinyt kunnioitettavaan 600 vuoden ikään. Se on pisimpään samalla paikalla toiminut apteekki Euroopassa. Rakennuksessa sijaitseva museo avaa kiehtovia tarinoita siitä, millaisilla rohdoilla sairauksia ennen aikaan lääkittiin. Tänä keväänä apteekki kohoaa valokeilaan, kun Indrek Harglan luomat historialliset Apteekkari Melchior -jännitysromaanit valtaavat valkokankaan. Harglan Apteekkari Melchior -sarjasta on suomeksi julkaistu jo seitsemän kirjaa ja Apteekkari Melchior -elokuva saa näillä näkymin ensi-iltansa 15. huhtikuuta.

Raadinapteekki, Raekoja plats 11, Kesklinna linnaosa, Tallinna

Tallinna apteekkari Melchiorin -jalanjäljissä

9. Ulapan äärellä

Risteilylaivoja on pörrännyt Itämerellä viime vuosina pandemian vuoksi harvakseltaan, mutta siitä huolimatta Tallinnaan on avautunut niille uusi satama, jota reunustaa upea, pitkälle merelle ulottuvalle aallonmurtajalle jatkuva kävelyreitti. Kauniilla ilmalla se tarjoaa elämyksiä koko perheelle. Samalla, kun aikuiset nauttivat meren läsnäolosta, perheen pienimmät voivat temmeltää puuhapuistossa. Alueella voi nauttia myös makoisan merellisen aterian Ocean 11 -ravintolassa.

Ocean 11, Logi tn 4/2, Tallinna

10. Ostoksille ja syömään Asematorille

Pääsiäinen houkuttelee herkuttelemaan. Tallinnan viettelevin ostospaikka herkkusuille on rautatieaseman yhteydessä Telliskiven alueella sijaitseva Asematori, eli Balti Jaama Turg. Sen katetulla katutasolla voi shoppailla niin kalaa, lihaa kuin vihanneksiakin. Yläkerrasta löytyy myös antiikkiastioita ja vintagemuotia. Torialueella on myös monia houkuttelevia ravintoloita, joissa on mukava nauttia lounas.

Balti Jaama Turg, Kopli tänav 1, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna

Bonuskohde: PROTO

Tallinnassa sijaitseva Keksintötehdas PROTO johdattaa kävijän Jules Vernen tieteisromaanien maailmaan. Täällä näet keksintöjen prototyyppejä aina maailman ensimmäisestä veturista lähtien ja pääset kokemaan, miten niitä käytetään.

Keksintötehdas PROTO, Peetri tänav 10, Tallinna, Keksintötehdas PROTO, Viro (visitestonia.com)

Minun Vironi – Akseli Herlevi

”Olemme sarjassamme päässeet seikkailemaan vaikka minne, mutta Viro muistutti taas siitä, miksi se on niin upea paikka. Suomalaisia hemmotellaan sillä, että meidän on niin helppo lähteä herkuttelumatkalle Tallinnaan. Vinkkeinä voin sanoa, että Noblessnerista löytyvän Põhjalan panimoravintolan kevätsipuliohukaiset pääsivät koko ohjelmasarjamme aikana syötyjen annosten Top 5:een ja keittiömestari Orm Ojan luotsaama ranskalaistyylinen Art Priori on myös aivan huikea elämys. Ohjelmassa tullaan lisäksi näkemään Tallinnan mahtava Iglupark-saunamaailma, Fotografiska, Proto, Balti Jaama -torin herkkuja pursuavat myyntitiskit sekä monet muut herkulliset kohteet. Odotan jo innolla seuraavaa Tallinnan-reissuani!”

Akseli Herlevi, keittiömestari, Burgerimies.

Burgerimiehet Pohjolassa -sarjan Viro-jaksot esitetään Nelosella 12.4. (Tallinna) ja 19.4. (Saaremaa).

Pidämme huolta terveydestäsi

Turvallisuutesi on meille tärkeää. Siksi kaikki tässä tiedotteessa mainitut yritykset pitävät huolta hygieniasta ja edellyttävät maskin käyttämistä. Ravintoloissa luetaan lisäksi koronapassi.

Schengen-alueen sisärajavalvonta päättyi Suomessa 31.1. Näin ollen todistusta täydestä rokotussarjasta, alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronasta tai korkeintaan 48 tuntia vanhasta, negatiivisesta koronatestituloksesta ei enää tarkasteta satamassa tai lentokentällä.

Hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto.