Suuntaa Viroon rentoutumaan: 8 upeinta kylpylää

Tallinnan joulutori hehkuu tunnelmaa tammikuuhun saakka 7.12.2021 11:43:45 EET | Tiedote

Koronaviruksen leviäminen Virossa on kääntynyt laskuun tiukennettujen koronarajoitusten, eli rokotustodistuksen laajan käytön myötä. Suomesta Viroon pääsevät ilman maahantuloilmoitusta edelleen ne matkailijat, joilla on todistus täydestä rokotussarjasta tai hiljattain sairastetusta taudista. Koronatilanteen käännyttyä paremmaksi, avautui Tallinnaan taas perinteinen, Euroopan kauneimmaksi toissa vuonna nimetty joulutori. Tallinnan joulutorilla on pitkät perinteet, sillä perimätiedon mukaan 580 vuotta sitten, jouluna 1441, Tallinnan Raatihuoneentorille pystytettiin ensimmäistä kertaa joulukuusi. Kaunis tapa on sieltä levinnyt ympäri maailman, ja joulukuusesta on tullut tärkeä osa eri kansojen jouluperinteitä. Kuusen koristeluun on tänä vuonna käytetty 300 kultapalloa ja yli 3 kilometriä jouluvalonauhoja.