Suunterveydellä tärkeä rooli myös syövän ehkäisyssä?

Hampaiden kiinnityskudossairautta, parodontiittia, aiheuttavalla bakteerilla näyttää olevan sormensa pelissä myös esimerkiksi haimasyövän kehittymisessä.

Helsingin yliopiston ja yliopistollisen sairaalan sekä Karoliinisen instituutin tutkijat ovat selvittäneet parodontiittia eli hampaiden kiinnityskudostulehdusta aiheuttavien bakteereiden osuutta suusyöpien ja eräiden muiden syöpien kehittymisessä sekä parodontiitin yhteyttä syöpäkuolleisuuteen väestötasolla.

British Journal of Cancer -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin ensimmäisen kerran molekyylitason mekanismi, jolla tunnettu parodontiittiin liittyvä bakteeri, Treponema denticola (Td) voi vaikuttaa myös syövän kehittymiseen. Tutkijat havaitsivat, että Td-bakteerin tärkeintä virulenssitekijää, Td-CTLP-proteinaasia (entsyymiä) esiintyi myös ruoansulatuskanavan syöpäkasvaimissa, muun muassa haimasyövässä. Tutkimus paljasti myös, että CTLP-entsyymi kykenee aktivoimaan niitä entsyymejä, joita syöpäsolut käyttävät aseenaan tunkeutuessaan terveisiin kudoksiin (proMMP-8 ja -9). Samalla CTLP myös heikensi immuunipuolustusta muun muassa inaktivoimalla niin sanottuja estäjämolekyylejä.

International Journal of Cancer -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa puolestaan osoitettiin, että väestötasolla parodontiitti on selvästi yhteydessä syöpäkuolleisuuteen, ja erityisen vahva yhteys on haimasyövän aiheuttamaan kuolleisuuteen. Kymmenen vuoden seurantatutkimuksessa oli mukana noin 70 000 suomalaista.

– Nämä tutkimukset osoittavat ensimmäisen kerran, että iensairauteen liittyvien keskeisten patogeenisten bakteerien virulenssitekijät, todennäköisesti yhdessä bakteerien kanssa, pystyvät leviämään suusta muualle kehoon ja osallistumaan syöpäsairauksiin liittyviin keskeisiin kudostuhomekanismeihin, toteaa professori Timo Sorsa Helsingin yliopistosta.

Tutkijat päättelevät, että parodontiittiin liittyvä matala-asteisen systeeminen tulehdus edesauttaa suun bakteerien ja niiden virulenssitekijöiden leviämistä muualle kehoon. He painottavat, että parodontiitin ehkäiseminen ja varhainen diagnosointi ovat erittäin tärkeää paitsi suunterveyden myös potilaan kokonaisterveyden kannalta.

– Pidemmän päälle tämä on myös yhteiskunnan kannalta erittäin kustannustehokasta toimintaa, Sorsa huomauttaa.

Tutkimuksiin osallistuivat professori Timo Sorsan (HY ja Karoliininen instituutti), professori Caj Haglundin (HY ja HUS), dosentti Jari Haukan (HY) ja dosentti Jaana Hagströmin (HUS) johtamat tutkimusryhmät. Jatkotutkimukset ovat jo käynnissä sekä Helsingin yliopistossa että Karoliinisessa instituutissa.

Lisätietoja:

Professori, ylihammaslääkäri Timo Sorsa, Helsingin yliopisto ja Karoliininen instituutti

Puh. 050 737 42 40

Sähköposti: timo.sorsa@helsinki.fi

Viitteet:

Mikko T Nieminen, Dyah Listyarifah, Jaana Hagström, Caj Haglund, Daniel Grenier, Dan Nordström, Veli-Jukka Uitto, Marcela Hernandez, Tülay Yucel-Lindberg, Taina Tervahartiala, Mari Ainola & Timo Sorsa. Treponema denticola chymotrypsin-like proteinase may contribute to orodigestive carcinogenesis through immunomodulation. British Journal of Cancer, Nov 2017 doi:10.1038/bjc.2017.409

Pia Heikkiä, Anna But, Timo Sorsa & Jari Haukka. Periodontitis and Cancer Mortality: Register-based Cohort Study of 68 273 Adults in 10-year Follow-up. Int J Cancer, Jan 2018, doi: 10.1002/ijc.31254

