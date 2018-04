Suupohjan voittajat julki ─ voittajayrityksien fokus terveydessä ja paikallisuudessa

Suupohjan Kasvupolun lupaavimmaksi kasvajaksi on Kasvu Openin sparrausprosessin jälkeen valittu Dagsmark Petfood Oy. Kunniamaininnan sai Oy Helsingin Weekend Snacks Ltd. Yritykset etenevät valtakunnalliseen finaaliin 100 parhaan kasvuyrityksen joukkoon. Tästä sadan joukosta valitaan Startup ja Start Again -sarjojen parhaat yritykset valtakunnallisessa finaalissa lokakuussa.

Valinnat tehtiin kaikkiaan 15 kasvuhaluisen yrityksen joukosta, jotka seulottiin asiantuntijoiden kahden päivän sparraukseen 31 hakijasta.

Tuomaristo oli alusta asti tyytyväinen mukaan hakeneiden ja sparraukseen valittujen yritysten hyvään laatuun. Kauhajoen kaupunginjohtaja, Linda Leinonen, oli yksi tuomareista ja hän kuvasi tuomariston kriteerejä seuraavasti.

“Me haluttiin painottaa kasvun halua, suunnitelmien uskottavuutta ja sitoutumista, mutta myös markkinapotentiaalia ja kasvun näkymiä arvioitiin,” Leinonen sanoo.

Voittajaksi valittu Dagsmark Petfood Oy on vuonna 2016 perustettu lemmikkiruokia valmistava yritys Karijoelta. Yritys valmistaa kuivaruokaa lemmikeille ainoana Suomessa. Dagsmark Petfood on tuonut ensimmäisen tuotteensa markkinoille vasta viime vuoden elokuussa, mutta sen valmistamat lähiruokatuotteet ovat päässeet alusta asti valtakunnalliseen jakeluun.

“Innostus, tekemisen meininki, monipuolinen osaaminen ja itse tuote vakuuttivat. Yrityksellä on suuren markkinapotentiaalin lisäksi vahvaa osaamista, minkä takia kasvunäkymät ovat erinomaiset,” Leinonen kiitteli.

Kunniamaininta myönnettiin vuodesta 1996 toimineelle Kaskisilla pääkonttoriaan pitävälle yritykselle, Oy Helsingin Weekend Snacks Ltd. Yritys on kotimainen sipsien valmistaja, joka on alkanut vahvasti kehittää liiketoimintaansa yli 20-vuotisesta historiastaan huolimatta. Avainlippu-merkin se sai tuotteisiinsa edellisvuonna.

Tuomaristo perusteli valintaansa sillä, että kyseessä on uudistustensa myötä yritys, joka on ruokatrendien aallonharjalla, ja sillä on loistavat tuotteet, jotka ovat valmiita kansainvälisille markkinoille. Yrityksessä on myös paljon kokemusta pitkän yrittäjätaustan ansiosta ja aitoa kasvunnälkää.

Tuomaristoon kuuluivat Leinosen lisäksi Markku Keski-Filppula KF-Kehitys Oy:stä, Turo Jaakkola Tilintarkastus Jaakkola Oy:stä, Marja-Riitta Vest Viexposta ja Carita Latikka Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymästä.

Asiantuntijoiden kahden päivän maksuttoman sparrauksen saivat myös A-H Pipes Oy (A-H Steel Oy:n tytäryhtiö), CLT Plant Oy, Dymont Installation Oy, Kukka Aroset Ky, Lasikolmio Oy, Topeekan Kaluste Oy/ Holli-kalustesarja Kauhajoelta, Björnsteel Oy, Teuvan Keitintehdas Oy ja Teuvarakenne Oy Teuvalta, Cewal Grains Oy sekä Oy KristinaMedi Ab Kristiinankaupungista, Mirror Line Oy Karijoelta sekä Pekomat Oy Kaskisilta.

Suupohjan Kasvupolku on osa Kasvu Openia, jonka valtakunnallinen finaali, Kasvu Open Karnevaali järjestetään 24.─25.10.2018 Jyväskylässä. Finaaliin pääsee kaikkiaan 100 yritystä eri Kasvupoluilta, joita järjestetään tänä vuonna eri toimialoilla ja alueilla yhteensä 26.