Suur-Savon Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2020

Konsernin liikevaihto on vuoden 2020 ensimmäisen kolmanneksen jälkeen jäänyt 4,8 miljoonaa euroa budjetista, ja liikevoitto on jäljessä 4,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto on kuitenkin 6,3 miljoonaa euroa, mikä on edelleen vahvaa tuloksentekoa. Suurimpina syinä liikevaihdon ja tuloksen jättämään ovat lämpimän säätilan vaikutus energian myynnin ja siirron volyymeihin, sekä tukkusähkömarkkinoiden voimakas hintojen lasku. Vuoden 2020 alkua kuormittaa ylimääräisenä kuluna joulukuun 2019 lopun Aapo -lumimyräkästä vuodelle 2020 siirtyneitä kustannuksia 0,77 miljoonaa euroa.

Suur-Savon Sähkö – konsernin toimittaman lämpöenergian ja sähköenergian, sekä sähkön siirron määrä ovat jääneet selvästi jälkeen normaaliolosuhteiden energiamääristä. Sähkön siirron määrä on alkuvuonna pudonnut - 9 %, kaukolämpö samoin - 9 %, ja sähkön myynti - 6 %. Lämpimän säätilan sekä sähkön matalan markkinahinnan vuoksi Suur-Savon Sähkö Oyn sähkön tuotannon määrä on 36 % budjetoitua matalampi.

Lämmin ja runsassateinen alkuvuosi on pitänyt vesivoimavarannot korkealla erityisesti Norjassa, mutta myös Ruotsissa ja Suomessa. Todellista talvea ei missään vaiheessa tullut, mutta tuli vakava COVID-19 virus, jonka välilliset vaikutukset energian kulutukseen kärjistivät poikkeusolosuhdetta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Pohjoismaisen sähköpörssin keskimääräinen systeemihinta oli alkuvuonna 12,86 €/MWh (2019: 45,33 €/MWh), ja Suomen aluehinta oli 23,99 €/MWh (2019: 46,00€/MWh). Systeemihinta on siis pudonnut 71,6 % ja Suomen aluehinta 47,8 %. Alkuvuoden tilanne sähkömarkkinoilla on siis ollut erittäin poikkeuksellinen. Tammi-huhtikuun hinta on kuluvana vuonna edullisin vuosituhanteen vaihteen jälkeen, ja Suomen aluehinta on ollut tätä edullisempi vuonna 2000.

Koronaviruksen (COVID-19) vaikutukset Suur-Savon Sähkö – konsernin toimintaan

Energiatoimiala on määritelty yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiseksi toimialaksi. Suur-Savon Sähkö – konserni on toiminut poikkeusjärjestelyin, varautuen epidemian leviämisen aiheuttamiin ongelmiin. Varautumisen keinoina on ollut toimistotöiden osalta siirtyminen etätyötoimintaan, valvomotoiminnoissa on mahdollisuuksien mukaan toteutettu kahdennettuja valvomoympäristöjä tai jopa etäkäyttömahdollisuuksia. Kumppanimme maasto-olosuhteissa noudattavat varotoimenpiteitä niin maastossa kuin käydessä asiakkaiden kiinteistöissä. Polttoaineiden huoltovarmuutta on turvattu erityisin varmuusvarastoin. COVID-19 ei ole toistaiseksi vaarantanut Järvi-Suomen alueen energiahuoltoa, ja Suur-Savon Sähkö – konsernin kyky turvata energiahuollon toimivuus on hyvä.

Asiakkaat ovat jossain määrin normaalia enemmän käyttäneet mahdollisuutta neuvotella normaalista poikkeavia, pidempiä, maksuaikoja energialaskujen maksussa. Tämä on jo nyt näkynyt Suur-Savon Sähkö – konsernin kassavirtaa sekä talouden tunnuslukuja heikentävästi. Luottotappioiden määrässä ei nähdä toistaiseksi muutoksia.

Järvi-Suomen alueella vapaa-ajan asuntojen sähkön käyttö on erityisesti maaliskuun puolen välin jälkeen ollut nousussa. Tälle nousulle ei löydy lämpötiloista johtuvaa selitystä, ja näyttääkin siltä, että COVID-19 virus on lisännyt vapaa-ajan asuntojen käyttöastetta kevään aikana.

Konserniyhtiöt laajenevat orgaanisesti sekä epäorgaanisesti

Toukokuussa Lumme Energia Oy nosti omistusosuutensa teollisten suuren mittaluokan aurinkosähkövoimalaitosten toimittajayhtiössä Solarigo Systems Oy:ssä tasolle 60,26 %. Aurinkosähkön nähdään olevan seuraava energiamarkkinoita mullistava tuotantomuoto, ja Lumme Energia on tässä nousevassa trendissä vahvasti mukana. Lisäksi Lumme Energia osti Vatajankosken Sähkö Oy:n sähkön vähittäismyyntitoiminnan Kankaanpään ja Karvian alueella. Liiketoimintakaupan seurauksena Lumme Energian asiakasmäärä kasvaa noin kymmenellä prosentilla, ja syntyy uusi kotimarkkina-alue tukemaan Lumme Energian orgaanista kasvua.

Toukokuussa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkuusyhtiö Elvera Oy osti länsirannikolla toimivan urakointiyhtiö Ravera Oy:n Vaasan Sähkö Oy:ltä. Raveran ostaminen tuo Elveralle sillanpääaseman länsirannikon urakointimarkkinoille.

Konsernin taloudelliset näkymät ovat haasteista huolimatta vahvat

Konsernin investointibudjetti kuluvalle vuodelle on noin seitsemänkymmentä miljoonaa euroa sähkön siirto- ja jakeluverkkoihin, kaukolämpöliiketoiminnan tuotantolaitoksiin sekä kaukolämpöverkkoihin. Investointimäärät tuovat toiminta-alueelle merkittävää työkuormaa alihankintaverkostoihin. Tällä työllistävällä vaikutuksella on erityisen suuri merkitys juuri talouden taantuman ajanjaksolla.

Konsernin omavaraisuusaste on lievässä nousussa ollen 31,1 % (04/2019: 29,5 %). Maksuvalmius on hyvä, tunnusluku quick-ratio on tasolla 1,04, ja nettovelat/käyttökate -tunnusluku on edelleen terveellä tasolla 2,29.

Suur-Savon Sähkö – konsernin talouden tunnuslukuja

Alkuvuoden toteuma, alkuvuoden budjetoitu, toteuma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana, ja edellisen kokonaisen vuoden toteuma: