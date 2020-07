Suuret Oluet – Pienet Panimot tarjoaa 10 päivän näyteikkunan käsityöoluiden maailmaan

Suuret Oluet – Pienet Panimot (SOPP) palasi tiistaina alkuperäiselle paikalleen Helsingin Rautatientorille kuluvan heinäkuun kahdelle viimeiselle viikolle. Käsityöoluita ja muita pienten valmistajien juomia on mahdollista maistella peräti 10 päivän ajan.

Suomen suurin pop up -olutterassi on avoinna tiistaista lauantaihin 21.–25.7. ja 28.7.–1.8. klo 12–24. Helsingin SOPP toteutuu koronaviruksen aiheuttamien rajoitustoimien vuoksi aiempaa pienempänä. Rautatientorille on aidattu terassialue, johon otetaan enintään 950 ihmistä kerrallaan.

”Mini-SOPPissa on kymmenkunta pienpanimoa kerrallaan esittelemässä ja myymässä tuotteitaan. Ensi sunnuntai ja maanantai ovat huoltopäiviä, jolloin pienpanimot vaihtuvat uusiin”, tapahtuman järjestäjä Pekka Kääriäinen Lammin Sahdista kertoo.

SOPPin järjestäminen on kädenojennus mukana oleville kotimaisille pienpanimoille. Panimoyrittäjät ovat olleet todella pettyneitä, koska hallitus ei ole lämmennyt ajatukselle oluiden ja muiden enintään 5,5-prosenttisten pienpanimotuotteiden etämyynnistä suoraan asiakkaille.

”Koronapandemia on iskenyt koko juoma-alaan ankaralla kädellä. Tarjoamme joukolle kotimaisia pieniä yrityksiä mahdollisuuden maistattaa ja myydä oluitaan mahdollisimman lähellä asiakkaitaan Terassi kokoaa oluenystäviä yhteen turvallisesti ja vastuullisesti kymmenen päivän ajaksi”, Kääriäinen perustelee.

Monille olutharrastajille on luvassa uusia ja aiemmin maistamattomia tuotteita, sillä Itävallasta saapuu oluita paikallisista pienpanimoista. Ulkomaisten oluiden osastosta vastaa Juomatalo Pikkulintu.

Alueelle on vapaa pääsy klo 18:aan asti. Sen jälkeen saapuvilta peritään 12 euron sisäänpääsymaksu, joka sisältää tapahtumalasin. Pöytiä voi varata ennakkoon Tiketin kautta. Ikäraja on 18 vuotta. Mikäli viranomaiset muuttavat määräyksiään, tapahtuma elää niiden mukaisesti.

Ruokaa paikan päältä ja juomat mukaan pienpanimomyymälästä

Rautatientorin Mini-SOPPissa on tarjolla myös alkoholittomia juomia sekä monipuolista kotimaista ruokaa. Tarjolla on ruispizzaa, burgereita, pastramisandwichejä, lappeenrantalaisia Vetyjä ja Atomeja, suomalaisesta lihasta tehtyä kuivalihaa, paikan päällä valmistettuja tuoresipsejä sekä ruis- ja makkaraherkkuja. Ruokatarjonnasta vastaavat Texas BBQ, Visalle, Kuivalihakundi, Spiraalisipsi, R.A.O. Finland ja Ruisherkku.

Alueella on myös pienpanimomyymälä, SOPP SHOP, josta voi ostaa mukaansa enintään 5,5-prosenttisia käsityöläisjuomia. Myymälä on avoinna klo 12–21.

Lammin Sahti on kehittänyt suomalaisia pienpanimo-oluita sisältävän Maistelupakin. Se tuli heinäkuun alussa myyntiin pakissa mukana olevien pienpanimoiden omissa myymälöissä sekä K-ryhmän kaupoissa.

Terassin järjestelyistä vastaa Lammin Sahti Oy yhdessä Pienpanimoliiton jäsenyritysten kanssa. Lasihuolto on Olutliiton kokoamien talkoolaisten vastuulla. Tapahtumalla on Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Matkailutoimittajien Kilta valitsi SOPPin vuoden 2016 matkailutapahtumaksi Suomessa.

Järjestäjät toivovat kaikkien noudattavan turvallisuusnormeja ja -määräyksiä. Tapahtumaan ei päästetä henkilöä, jolla on koronavirukselle tyypillisiä oireita. THL:n mukaan oireita voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys ja nuha.

Mini-SOPP on osa Lammin Sahdin 35-vuotisjuhlia

Lammin Sahti aloitti kaupallisen sahdin valmistuksen Suomessa 1987. Tänä vuonna 35 vuotta täyttävä perheyritys jatkaa sahtiperinteen vaalimista Suomessa ja ulkomailla. Monessa liemessä keitetty Pekka Kääriäinen on Suomen pienpanimoiden pioneeri, joka on taistellut alan puolesta jo vuosikymmenet.

Sahtia on valmistunut vuosien varrella yli miljoona litraa. Yhtiön päätuote, Lammin Sahti, palkittiin vuonna 2018 Suomen parhaana oluena. Nykyisin sahtia valmistuu noin 20 000 litraa vuodessa.

”Liikevaihdolla mitattuna Lammin Sahdin merkittävin toimiala on tapahtumien järjestäminen. Suuret Oluet – Pienet Panimot on vuosien saatossa järjestetty maan suurimmissa kaupungeissa vuodesta 2003 lähtien. Helsingissä meillä on vuorossa jo 17. kerta”, Kääriäinen laskee.

Nykyisin Lammin Sahdin toimitusjohtaja on Sirpa Kääriäinen ja hallituksen puheenjohtaja Antti Kääriäinen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 2,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 48 000 euroa.

Talvella Lammin Sahti pyörii Kääriäisen perheen voimin. Kesällä ulkopuolisia työntekijöitä on noin 15, minkä lisäksi eri tapahtumissa on mukana vaihteleva määrä henkilöstöä. Yhtiö on vuosien saatossa valmistanut oluita muilla panimoilla. Tärkein kumppani on Bryggeri Helsinki, jota Lammin Sahti oli osakkaana perustamassa vuonna 2013.

Lammin Sahdilla on oma vähittäismyymälä Kauppakeskus Tuulosessa Hämeenlinnassa. Yhtiön toimintaan kuuluvat myös Kahvila Risa Robell Lahden matkustajasatamassa sekä Kahvila Tyyrpuuri Heinolan satamassa.

SOPP-panimot 21.–25.7.

Bryggeri Helsinki, Helsinki, www.bryggeri.fi

8-Bit Brewing, Helsinki, www.8bitbrewing.fi

Koskipanimo/Plevna, Tampere, www.plevna.fi

Lammin Sahti, Hämeenlinna, www.sahti.fi

Lapin Panimo, Rovaniemi, www.lapinpanimo.fi

Olutpaja, Pälkäne, www.olutpaja.fi

Ruosniemen Panimo, Pori, www.ruosniemenpanimo.fi

Sonnisaari Panimo, Oulu, www.sonnisaari.com

Stadin Panimo, Helsinki, www.stadinpanimo.fi

Itävaltalaisten pienpanimoiden yhteisosasto, www.pikkulintu.fi

SOPP SHOP -pienpanimokauppa klo 12–21

SOPP-panimot 28.7.–1.8.

Bryggeri Helsinki, Helsinki, www.bryggeri.fi

Fiskarsin Panimo, Raasepori, www.fiskarsinpanimo.fi

Lammin Sahti, Hämeenlinna, www.sahti.fi

Loimaan Panimo, Loimaa, www.loimaanpanimo.fi

Maku Brewing, Tuusula, www.makubrewing.com

Oma Panimo, Espoo ja Hyvinkää, www.omapanimo.fi

Panimo Honkavuori, Joensuu, www.honkavuori.fi

Pyynikin Brewing Company, Tampere, www.pyynikin.com

Teerenpeli Panimo & Tislaamo, Lahti, www.teerenpeli.com

Tornion Panimo, Tornio, www.tornionpanimo.fi

Itävaltalaisten pienpanimoiden yhteisosasto, www.pikkulintu.fi

SOPP SHOP -pienpanimokauppa klo 12–21