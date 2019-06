Suuri Hyväntekeväisyyskonsertti 14.7.2019 klo 14 Koskenmaan Kartanon Kulttuurikeskuksessa

Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, rohkea ihmisarvon puolustaja. Tarjoamme vaikuttavia palveluita ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassamme syrjään. Tavoitteenamme on, että jokaisella on mahdollisuus

arvokkaaseen elämään.

Yhteiskunnallisessa konsernissamme työskentelee noin 800 ammattilaista ja yli kaksi tuhatta vapaaehtoista. Toiminnasta ja omaisuudesta syntyvällä tuotolla toteutamme perustehtäväämme, työtä ihmisarvoisen huomisen puolesta.