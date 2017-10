Suuri ja kattava sähköautopäivä Juustoportilla Jalasjärvellä 27.10.2017 kello 12.00-18.00

Juustoportti on jalasjärveläinen meijeri, joka on kasvanut viidessäkymmenessä vuodessa pienestä maatilajuustolasta noin 200 henkeä työllistäväksi yritykseksi. Juustoportilla on meijeri- ja juustolatoiminnan lisäksi kahvila-ravintolat Jalasjärvellä, Mäntsälässä ja Kärsämäellä, sekä ruokatuotteita valmistava Kasvis Galleria Kuopiossa. Juustoportti on tuotantotekniikaltaan Suomen moderneimpia meijereitä, ja se on maailmalla palkittu kypsytetyistä juustoistaan. Suomessa Juustoportti on saanut tunnustusta useasti esimerkiksi hyvänä työnantajana ja perinteisen meijerialan rajojen rikkojana. Juustoportti on jo parinkymmenen vuoden ajan luonut joka kuukausi yhden uuden, pysyvän työpaikan.