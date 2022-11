Suuri kiinnostus Kokkola Material Weekiä kohtaan siirtää avajaiset Snellman-saliin

- Me järjestäjät olemme todella innoissamme suuresta kiinnostuksesta Kokkola Material Weekiä kohtaan! Olimme osanneet odottaa suurta osallistujamäärää, ja ilmoittautuminen käynnistyikin vilkkaampana kuin koskaan aikaisemmin. Nyt, kahta viikkoa ennen tapahtumaa, saimme huomata avajaistilaksi suunnitellun Tullipakkahuoneen jäävän tulossa olevalle osallistujamäärälle pieneksi. Siirrämme tiistain 15.11 Opening Seminarin Snellman-saliin, jonne mahtuu vielä hyvin lisääkin tulijoita, iloitsee tapahtuman koordinaattori, KOSEKin yrityssuhdekehittäjä Nora Birkman Neunstedt.

Maksuttoman seminaariviikon muut tapahtumapaikat pysyvät ennallaan. Maanantain 14.11. energia-alan tulevaisuutta käsittelevää PreKMW-tilaisuutta voi seurata streamin välityksellä, kuten koko muutakin ohjelmaa. Keskiviikkona ja torstaina sukelletaan puolestaan GeoKokkolan, ReKokkolan, BioKokkolan ja TeamFinlandin teemoihin Kokkolan kaupungintalolla, jossa myös verkostoidutaan Industry Meeting Pointin puitteissa.

Kokkola Material Week on maksuton seminaarisarja, joka on tarkoitettu tutkijoille, yrityksille, päättäjille, opiskelijoille, aluekehittäjille, rahoittajille ja muille alasta kiinnostuneille. Puhujia seminaareissa on kaiken kaikkiaan 52. Ohjelma on julkaistu Kokkola Material Weekin verkkosivuilla, ja puhujatiedot päivittyvät sivuille jatkuvasti.

Myös kaupunkilaiset saavat oman perinteisen yleisötapahtuman, joka järjestetään kauppakeskus Chydenian katutason alakerrassa lauantaina 12.11 klo 11.00–14.00.

- Yleisötapahtumassa pääsee tuttuun tapaan tutustumaan Kokkola Material Weekin järjestäjäorganisaatioiden ständeihin, ja lisäksi pystytämme pienimuotoisen elokuvateatterin, KIP-cineman, jossa pääsee katsomaan muun muassa Kokkola Industrial Parkin alueen yritysten vastuullisuusvideoita popcorneista nauttien. Järjestämme myös kaksi KIP:in alueen kiertoajelua ja pääsemme lisäksi nauttimaan Kpedun ukrainalaisten opiskelijoiden valmistamista Kokkola Material Weekin teemaan sopivista tarjottavista KMW-kahvilassa, kertoo KIP ry:n toiminnanjohtaja Johanna Hylkilä.

Kokkola Industrial Parkin kiertoajelut lähtevät la 12.11 Chydenioiden välistä klo 12.00 ja 14.00. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Järjestelyissä ovat tänä vuonna mukana: KOSEK, Kokkolan kaupunki, Biolaakso-klusteri, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Industrial Park, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, KPedu, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Team Finland, Business Finland, Business Sweden ja Innovation Norway.

Koko viikkoon ja sen yli 50 puhujaan pääsee tutustumaan tapahtuman verkkosivuilla osoitteessa www.materialweek.fi

Lisätietoja:

Nora Birkman Neunstedt

yrityssuhdekehittäjä

KOSEK

nora.birkman.neunstedt@kosek.fi

044 7809 091