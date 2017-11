”Suurille vesille!” Ohjelmistoyrittäjien hallituksen uusi puheenjohtaja Pekka Walkama haluaa suomalaisen ohjelmisto-osaamisen maailmalle

Ohjelmistoyrittäjät ry on sitoutumaton ohjelmistoalan edistäjä ja toimialavaikuttaja, joka uskoo softan parantavaan voimaan. Yhdistys on kasvuhakuisten ja yrittäjähenkisten ohjelmistoyritysten johdon yhteisö. Toiminnallaan yhdistys luo parempia mahdollisuuksia ohjelmistoalan yrittäjyyteen, vaikuttaa toimialaa koskevaan päätöksentekoon, edistää alan tutkimusta ja koulutusta sekä kehittää jäsenyritystensä liiketoimintaa. Vuonna 1993 perustetulla yhdistyksellä on jäseninä on yli 700 alan keskeisintä yritystä, johtajaa ja vaikuttajaa.