Suurin, kaunein ja monipuolisin – Tuomaan Markkinat tuo joulun Helsinkiin

Puulämmitteinen sauna, nuotiotulet, Helsingin kiinnostavimmat ravintolat, perinnekäsityöt ja modernimmat lahjatavarat. Tuomaan Markkinat on urbaani, Helsingin näköinen joulutori, joka kutsuu tunnelmoimaan joulua Senaatintorille 1.–22. joulukuuta.

Helsingin joulun sydän, suurin ja kaunein joulutori Tuomaan Markkinat ihastuttaa taas Senaatintorilla 1.–22.12. Lämmin joulutunnelma löytyy historiallisen keskustan ikonisesta joulumaisemasta. Suomen vanhinta ulkoilmassa järjestettävää joulutoria on kehitetty kunnianhimoisesti vuodesta 2014 alkaen. Ennen rivi mökkejä ja glögikoju Esplanadin puistossa on nyt 130 mökin upea joulutori puusaunoineen, Ruokapihoineen, Lahjakujineen ja ohjelmalavoineen. Kävijämääränsä moninkertaistanut joulutori on Helsingin joulun must-kohde. Tuomaan Markkinat tavoittelee Euroopan vastuullisimman ja kiinnostavimman joulutorin paikkaa.

Helsingin ykkösravintoloitsijoiden herkkuja maistellaan nuotiotulien äärellä

Joulu on yhteisöllinen juhla ja joulutori on paras paikka tavata ystäviä, tutustua uusiin, joulutervehtää sukulaiset ja nauttia ajasta perheen kera. Tuomaan Markkinat tarjoaa paikan pysähtyä ja viihtyä – etenkin kauniilla Ruokapihoilla kiire hellittää. Kahdelta Ruokapihalta löytyvät kaupungin ykkösravintoloitsijat, sesongin herkut ja kiinnostava ohjelma. Makuelämyksistä nautitaan urbaaneilla nuotiotulilla. Maksuton vanhanajan karuselli pyörii, puusauna lämpiää, hehkuviinimukillinen höyryää ja joulupukin korvaan voi supattaa hartaimmatkin toiveensa.

Torikortteleista aiemmilta jouluilta tuttu Joulusauna koettiin Senaatintorilla ensimmäistä kertaa viime vuonna. Pehmeät löylyt puulämmitteisessä saunamökissä ovat ikimuistoinen ja intiimi elämys, jonka voi kokea vain Helsingin kaltaisen kaupungin keskustassa, meren ääressä. Vilvoittelu tuomiokirkkoa tuijotellen on liki harras kokemus.



Vastuullisia jouluostoksia käsityön taitajilta



Lahjakujilta löytyy ihasteltavaa niin perinteiden rakastajalle kuin minimalistille. Lahjakujien käsityöläiset, pien- ja alkutuottajat sekä yrittäjät on tarkoin valittu, ja jokaisessa mökissä on eri toimija. Tuotteet ovat ekologisista materiaaleista valmistettuja ja pääosin suomalaista käsityötä. Lahjakujilla on tänä vuonna entistä monipuolisempi valikoima tuotteita. Yli sadasta mökistä löytyvät sekä himmelit, tuoksuvat tervakynttilät ja joulusinapit että korut, luonnonkosmetiikka- ja designtuotteet.



Myyjät, ravintoloitsijat ja ohjelma julkistetaan pian.

Tuomaan Markkinat kuuluu yhä useamman jouluperinteisiin. Joulumarkkinoiden ja vieressä sijaitsevien Torikortteleiden, Helsingin historiallisen keskustan, postikorttimaisemasta lähtee maailmalle sellaista kuvamateriaalia, että oksat pois! Helsingin joulun ilosanoma leviää ja kasvaa.



TUOMAAN MARKKINAT 1.–22.12.2018

SENAATINTORILLA

www.tuomaanmarkkinat.fi

AVOINNA: arkisin klo 11–20, viikonloppuisin klo 10–19



TUOMAAN MARKKINOIDEN SAUNAPIHA 1.–22.12.2018

SENAATINTORILLA



Lisätiedot, haastattelupyynnöt, kuvat:

www.tuomaamarkkinat.fi

Vastaava tuottaja Emma Lumme

emma.lumme@torikorttelit.fi, 050 516 2733

Viestintäpäällikkö Sanna Paakkanen

sanna.paakkanen@torikorttelit.fi, 050 359 5972

