Suurin osa Hämeenmaan ravintoloista palvelee take away -mallilla – hotellit Hämeenlinnassa ja Lahdessa pysyvät auki

Osuuskauppa Hämeenmaan ravintoloista suurin osa on siirtynyt take away -myyntiin 28.3. saakka. Osa ravintoloista on jouduttu sulkemaan väliaikaisesti.

Take away -ravintoloiksi siirtyneet 11 ravintolaa palvelevat supistetuin aukioloajoin kolmen viikon ravintolasulun ajan. Kahdeksan ravintolaa on väliaikaisesti suljettuna.

– Ymmärrämme virustilanteen muuttuneen pahemmaksi ja että erilaisia rajoitustoimia jälleen valitettavasti tarvitaan. Samaan aikaan kolmen viikon sulku on Hämeenmaan majoitus- ja ravitsemiskaupalle valtava taloudellinen takaisku, ja sillä on myös henkilöstövaikutuksia. Osa henkilöstöstämme työskentelee marketeissamme, osa on lomautettuna sulkuajan ja osa pitää auki take away -ravintoloita ja hotelleja, kertoo Hämeenmaan majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Lari Rusila.

Take away -ravintoloista voi tilata annoksia soittamalla toimipaikkoihin etukäteen, jolloin ruoan voi käydä noutamassa sovittuna aikana joutumatta odottamaan annosten valmistumista paikan päällä. Oman take away -myynnin lisäksi suuresta osasta Hämeenmaan ravintoloita voi tilata ruokaa myös Woltin ja Foodoran kotiinkuljetuspalveluiden kautta. Myös Hesburger-sovelluksen kautta tilauksen voi tehdä etukäteen.

Hotellit pysyvät auki

Take away -ravintoloina toimivat Amarillo Lahti ja Amarillo Hämeenlinna, Trattoria Seurahuone, kaikkien Hämeenmaan Prismojen ravintolat, Sokos Lahden ravintolat sekä kauppakeskus Goodmanin ravintolat.

Myös Lahdessa sijaitsevien Coppa eateryn ja Kujan annoksia on saatavilla ravintoloiden sulkeutumisesta huolimatta. Coppa eateryn annoksia saa tilattua Amarillo Lahdesta ja Kujan annoksia Trattoria Seurahuoneelta.

– Noudatamme tarkasti viranomaisohjeita ja huolehdimme asiakkaidemme sekä oman henkilöstömme turvallisuudesta. Toivomme toimenpiteiden auttavan, jolloin se yhdistettynä toivottavasti entistä nopeampaan rokotustahtiin mahdollistaisi asteittain paluun normaalimpaan arkeen kesään mennessä, Lari Rusila toteaa.

Hämeenmaan hotellien, Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen ja Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinnan, majoitustoiminta jatkuu normaalisti. Niissä huolehditaan tehostetusti hygieniasta ja suojaustoimenpiteistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi sekä turvallisen majoittumisen varmistamiseksi. Hotellien take away -malliin siirtyneet aamiaispalvelut ovat tarjolla ainoastaan hotellivieraille.

Take away -ruokaa myös ABC:ltä

Hämeenmaan ABC-asemien myymälät ja Hesburgerit palvelevat koronasulun ajan supistetuin aukioloajoin – lukuun ottamatta ABC Renkomäkeä, joka on avoinna vuorokauden ympäri. ABC Ravintolat myyvät kahvilatuotteita sekä à la carte -annoksia mukaan noudettuina. Myös ABC Noutopöytä on saatavilla take awayna.

– À la carte -annoksia voi tilata etukäteen ABC-mobiililla ravintolasta tai noutoparkkiruudusta noudettavaksi. ABC Kivimaalla ja ABC Tiiriössä tilaukset onnistuvat myös kotiin kuljetettuina Foodoran kautta, kertoo Hämeenmaan ABC-ryhmäpäällikkö Sami Kovanen.

Ravintoloiden toimipaikkakohtaiset aukioloajat ovat nähtävillä osoitteessa www.raflaamo.fi.