Suurin osa Helsingin kantakaupungin putkirikoista on saatu korjattua

Putkirikkojen korjaustilanne 15.11.2022 klo 15

Fleminginkatu, ei kiinteistöjä ilman vettä. Korjaukset tehty, käyttöönottoa valmistellaan.

Violankatu, vedenjakelu palautettu normaaliksi.

Rautalammintie, vedenjakelu palautettu normaaliksi.

Kumpulantaival, ei kiinteistöjä ilman vettä, korjaukset aloitetaan myöhemmin.

Bulevardi, vedenjakelu palautettu normaaliksi.

Mikonkatu, häiriö kiinteistön omassa laitteistossa, jatkoselvityksessä.

Vaakatie 2, vedenjakelu palautettu normaaliksi.

- HSY:ssä tehdään aina putkirikon sattuessa vedenlaadun riskiarviointi ja noudatetaan toimintatapoja, joilla putkirikko korjataan terveysturvallisuus huomioiden. Riskiarvioissa ja toimenpiteissä konsultoimme tarvittaessa kaupunkien terveydensuojeluviranomaisia, toteaa osastonjohtaja Tommi Rantala.

13.11. käynnistyneen tilanteen jälkeen HSY on seurannut tehostetusti veden laatua kantakaupungin alueella. Kaikki saadut analyysitulokset ovat olleet talousveden laatuvaatimusten ja -tavoitteiden mukaisia.

Vaikka veden laatu on todettu normaaliksi, voi vesijohtojen seinämistä irrota sakkaa veden virtaussuuntien muutosten ja paineenvaihtelujen vuoksi. Jos vesi on ruskeaa tai sameaa, juoksuta vettä kaikista hanoista, kunnes se on kirkasta. Jos vesi ei kirkastu 10 minuutin juoksutuksella, pyydämme ilmoittamaan asiasta HSY:n vesihuollon vikapäivystykseen puh. 09 1561 3000.

Lisätietoja medialle: osastonjohtaja Tommi Rantala puh. 040 550 7112