Suurin osa taloyhtiöiden hallitusten jäsenistä tyytyväisiä isännöitsijään

Salamatkustavasta luteesta taloyhtiön luvaton asukas 5.6.2018 12:06 | Tiedote

Kesäaikaan reissatessa saattaa matkalaukun mukana tulla kotiin myös epämiellyttäviä salamatkustajia eli luteita. Luteiden torjunnassa huolellisuus matkatavaroiden kanssa on avainasemassa. Jos tuholaiset pääsevät matkatavaroiden mukana reissukohteesta kotiin, asukkaan on heti ilmoitettava asiasta taloyhtiölle. Taloyhtiön puolestaan on tärkeää ryhtyä välittömästi torjuntatoimiin.