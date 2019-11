Suurin osa vanhemmista haluaisi luopua lauantaikoulupäivistä

Pohjanmaan museossa voi ihailla kauneimpia koulutauluja 7.11.2019 14:32:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan museossa Vaasassa avautuu 15. marraskuuta näyttely, jossa on esillä lähes sata vanhaa koulutaulua. Tauluja on käytetty Porvoon kuurojenkoulussa ja ne kuuluvat Kuurojen museon kokoelmaan, jota säilytetään näyttelyn tuottaneella Työväenmuseo Werstaalla Tampereella. Näyttely on avoinna 29.3.2020 saakka.