Suursuosion saavuttanut Storytel Original -äänikirja kertoo, millaista oli kasvaa Ruotsin tunnetuimman uskonlahkon sisäpiirissä

Linneá Kulingin omaelämäkerta Lahkon kasvattama kuvaa lapsen näkökulmasta uskonlahkoa, jonka sisäpiirissä tapahtuneet murhat järkyttivät koko Ruotsia. Kylmäävä tositarina oli viime vuonna yksi Ruotsin kuunnelluimmista äänikirjoista.

Pieni Knutbyn kylä tuntui heti kodilta. Linnéa Kuling ja hänen perheensä toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi tiiviiseen ja rakastavaan yhteisöön, joka näytti rakentaneen ympärilleen maanpäällisen paratiisin. He eivät kuitenkaan osanneet aavistaa joutuneensa osaksi hurmoksellista peliä, jossa heidät lopulta käännytettäisiin toisiaan vastaan.



Hän oli ongelmalapsi. Riidanhaluinen pikkutyttö, joka ei osannut leikkiä muiden lasten kanssa. Tyttö, joka puri ja kiusasi luokkatovereitaan päiväkodissa. Hänen vanhempansa hakivat apua psykologilta ja kääntyivät kirkon puoleen saadakseen tukea. Mutta ongelmat jatkuivat.

Saapuminen Knutbyn kylään muutti tilanteen hetkessä paremmaksi. Perhe otettiin avosylin vastaan seurakuntaan, jonka jäsenet välittivät ja pitivät huolta toisistaan. Kuin taikaiskusta huoli vaihtui helpotukseen. 5-vuotias tyttö sai ystäviä, ja seurakunnan aikuiset näkivät hänet ja rakastivat häntä.

– Kun saavuimme Knutbyhyn, äiti ja isä huomasivat muiden osaavan auttaa minua tavalla, johon he eivät itse pystyneet. Heistä se tuntui ensimmäiseltä kerralta, kun joku todella välitti. Heti alussa meidät kuitenkin erotettiin toisistamme, ja sitten lopulta meidät käännytettiin toisiamme vastaan. Emme eläneet perheenä. Sen sijaan olimme kaikki osa suurempaa perhettä lahkossa, jonka johtajat päättivät, millainen kodin tulee olla, sanoo Linnéa Kuling.

Lahkon kasvattama -äänikirjassaan Kuling kertoo lapsuudestaan Kristuksen morsiameen uskoneen Knutbyn Filadelfia-seurakunnan sisäpiirissä. Teos on ainutlaatuinen kasvutarina lapsen elämästä lahkon keskellä. Linnéa Kuling haluaa tarinallaan lisätä ymmärrystä Knutbyn tapahtumien suhteen, sillä näkökulmat ovat hänen mukaansa jääneet puutteellisiksi, vaikka tapauksesta on keskusteltu runsaasti mediassa.

Viime vuoden lokakuussa julkaistu ruotsinkielinen alkuperäisteos Knutbyflickan ampaisi heti ilmestyttyään Storytelin kuuntelulistan kärkeen Ruotsissa, ja se oli viime vuonna palvelun kymmenen kuunnelluimman äänikirjan joukossa.

– Me, jotka elimme Knutbyssä, kohtaamme paljon ennakkoluuloja. Sanotaan, että olimme typeriä ja sekaisin päästämme. Heikkoja ihmisiä, jotka eivät uskaltaneet sanoa vastaan. Olen saanut kuulla kommentteja kuten, “Mutta, sinähän olit vasta lapsi”, aivan kuin se selittäisi kohdallani kaiken. Mutta entä aikuiset sitten? Moni esiintyy julkisuudessa uhrin asemassa, mutta minä en koe olevani uhri. Knutbyssä eläessäni minä vaadin itseltäni asioita, jotka olivat vastoin tahtoani, sillä uskoin toimivani suurempaa tarkoitusta varten. Seurakunnan tavoitteena oli tehdä hyvää, vaikka kaikki meni lopulta niin väärin. En kokenut, että Knutbyn kultti toimi silkasta pahuudesta, totuus on paljon monimutkaisempi, sanoo Linnéa Kuling.

– Knutbyn murhatapaus on Suomessakin monille tuttu median ja tv-dokumenttien kautta, mutta Linnéa Kuling tarjoaa ainutlaatuisessa äänikirjassaan lapsen näkökulman näihin tunnettuihin tapahtumiin sekä kasvamiseen lahkon sisäpiirissä. Lahkon kasvattamassa Kuling kuvaa myös asioita, joihin monien meistä on helppo samaistua: halua sopeutua joukkoon ja saavuttaa yhteisön hyväksyntä. Lahkon kasvattama ei ole ainoastaan kirja lahkosta ja murhista, vaan se on myös yhden ihmisen koskettava, omin sanoin kerrottu kasvutarina, sanoo Suomen Storytelin kustannuspäällikkö Aleksi Pöyry.

Lahkon kasvattaman tarina alkoi rakentua, kun Linnéa ja hänen perheensä onnistuivat irtautumaan yhteisöstä ja ryhtyivät käsittelemään kokemaansa. Linnéa kirjoitti tarinaansa itselleen ja voidakseen selittää terapeutilleen paremmin, mitä hänelle todella oli tapahtunut. Samalla hän sai mahdollisuuden hallita itse omaa tarinaansa.

– Kun kerroin tarinaani muille ensimmäistä kertaa ääneen, kuulin ja ymmärsin itsekin kuinka sairasta kaikki oli ollut. Toipuminen ja kaiken korjaaminen kestää pitkään, jos se ylipäänsä koskaan on mahdollista. Mutta enää en häpeä taustaani. Tämä on minun tarinani ja kukaan ei voittaa ottaa sitä minulta pois.



