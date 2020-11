Suurteholaturi palvelee sähköautoilijoita Pirkkalan McDonald’silla

Pirkkalan McDonald’silla voi nyt ladata sähköautonsa samalla kun ruokailee ravintolassa.

Pirkkalan McDonald’sin parkkipaikalla on nyt Rechargen suurteholatauslaite. Latauslaitteen maksimiteho on 225 kW, ja se on varustettu kahdella CCS-latauspisteellä. Latauslaitteella on mahdollista ladata kahta autoa samanaikaisesti. Tyypillinen latausaika suurteholaturilla on 15–20 minuuttia, joten sähköauton lataus onnistuu helposti ruokailun aikana. Latauksen voi käynnistää Fortum Charge & Drive- tai Plugsurfing-sovelluksilla ja RFID-tunnisteella sekä jäsenyysvapaasti tekstiviestillä tai QR-koodia käyttämällä.

”Suurteholaturit ovat vielä suhteellisen harvinaisia Suomessa, ja olemme iloisia, että pystymme nyt palvelemaan asiakkaitamme tälläkin tavoin”, sanoo McDonald’s-yrittäjä Ville Lindén.

Pirkkalan lisäksi sähköautojen latauspisteitä löytyy Ala-Tikkurilan, Kempeleen, Kivikon, Mikkelin, Pukinmäen, Tammiston, Tourulan, Suomenojan ja Variston McDonald’s-ravintoloiden yhteydestä. Latauspisteet ovat yksi esimerkki McDonald’sin vastuullisuusteoista, joista se viestii parhaillaan yhdemmäisyys-kampanjassaan.

Lisätietoja:

McDonald’s-yrittäjä Ville Lindén, puh. +358 40 570 3691, ville.linden (at) fi.mcd.com



Viestintäjohtaja Heli Ryhänen, puh. +358 40 501 7179, heli.ryhanen (at) fi.mcd.com

Maajohtaja Sami Saarilahti, puh. +358 40 757 2880, sami.saarilahti (at) rechargeinfra.com