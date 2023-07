Suurturnauksen kansainvälisyys tuo peleihin vilskettä ja kovaa tasoa

- Haluamme tarjota suomalaisille sarjapelaajille jännittäviä ja kovatasoisia pelejä. Kansainvälisyys nostaa pelaajien turnausfiiliksen aivan uudelle tasolle, kun vastassa on eri tavalla pelaavia joukkueita Latinalaisesta Amerikasta, Aasiasta ja Yhdysvalloista, Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne selittää.

Tänä vuonna Helsinki Cupiin saapuu joukkueita 15 eri maasta. Ennätykset paukkuvat, kun 82 kansainvälistä joukkuetta suuntaa pääkaupunkiseudun kentille. Turnauksen kansainvälisyys näkyykin katukuvassa.

- Kyllä he tuovat väriä, vilskettä ja iloisuutta kaikkeen. On sombreroja, rumpua, riemukkuutta ja eloisaa meininkiä, Kavanne naurahtaa.

Euroopan mittakaavassa Helsinki Cup on yksi suurimmista lasten ja nuorten jalkapalloturnauksista joukkuemäärällisesti. Tämän vuoden joukkueiden osallistujamäärä on 1796, mikä tarkoittaa noin 27 000 pelaajaa. Turnaus liputtaa suvaitsevaisuuden, tasa-arvon, kansainvälisyyden ja kaikkia kunnioittavan käytöksen puolesta.

- Suomi kiehtoo kansainvälisesti, sillä tänne joukkueita houkuttelevat turvallisuus, puhtaus, hyvät kenttäolosuhteet ja pelaaminen maan pääkaupungissa. Useat kaukaa matkustavat joukkueet tekevät ison kiertueen eri turnauksiin ja Helsingissä poikkeaminen sopii monen aikatauluun, turnauspäällikkö Lotta Peitsi toteaa.

Eniten joukkueita Suomeen saapuu Brasiliasta, Islannista, Latviasta ja Virosta. Myös Taiwanista, Meksikosta, Yhdysvalloista, Mongoliasta, Arabiemiirikunnista, Espanjasta, Kreikasta, Ranskasta, Norjasta, Ruotsista saapuu joukkueita suurturnaukseen.

- Teemme paljon töitä agenttiverkoston kanssa monessa eri maassa Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, joissa viemme Suomi-sanomaa eteenpäin. Kontaktien luomisella ja verkostoitumisella on suuri merkitys, jotta saamme kovatasoisia joukkueita Helsinki Cupiin, Peitsi selittää.

Usein kansainväliset joukkueet tuovat mukanaan myös perheitä ja muita tukijoukkoja, jotka käyttävät paljon oheispalveluita ja tutustuvat Helsingin nähtävyyksiin. Heille kiinnostavimpia kohteita ovat Korkeasaari, Linnanmäki, Senaatintori, Hietaniemen uimaranta, Esplanadi ja Kaivopuisto. Käytännössä joukkueita opastavat natiivikieliset Helsinki Cupin oppaat.

- Eniten ihmetystä on aiheuttanut puhtaus, toimiva joukkoliikenne ja kaupungin kauneus. Kiitosta ulkomaalaisilta saavat loistavasti hoidetut nurmikentät sekä tapahtuman sujuvuus niin ennen turnausta kuin sen aikanakin, Peitsi summaa.

Kaikki Helsinki Cupin pelit striimataan suorana lähetyksenä, jotta kotijoukot pääsevät mukaan turnaustunnelmaan sekä Suomessa että ympäri maailmaa. Tänään tiistaina turnaus juhlii keskustan avajaisparaatissa ja avajaisseremonioin Olympiastadionilla historiansa suurinta osallistujamäärää. Keskiviikkona juhlitaan Love the Ball Centerissä, joka on Käpylän tapahtumakeidas läpi turnauksen. Tarjolla on tekemistä, viihdettä ja huipputunnelmaa sekä pelaajille että taustajoukoille.

