Suvi Forssell Ammattiliitto Pron henkilöstöpäälliköksi

- Halusin edelleen työskennellä alalla, jolla on yhteiskunnallista merkitystä. Uskon, että Prossa pääsen hyödyntämään jo kertynyttä henkilöstöpuolen osaamista, mutta myös oppimaan paljon uutta, Forssell sanoo.

Forssell siirtyy Prolle KOKO-kassasta, joka on Suomen suurimpia työttömyyskassoja. KOKOssa Forssell on työskennellyt vuodesta 2005 niin etuuskäsittelyssä, koulutus- ja esihenkilötehtävissä kuin johdossa. Forssell on yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta.

- Suvin valintaan vaikuttivat hänen monipuolinen HR-osaamisensa ja uudet näkemykset liiton palvelujen kehittämisestä. Suvi tuo meille uutta osaamista, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Lisätietoja: Suvi Forssell, p. 040 550 8488