SUVI-hanke suojelee yhteistyöllä Pälkäneen vesiä - vastaa kyselyyn alueen vesien tilasta

SUVI-hanke luo verkostoa vesiensuojeluun Pälkäneelle. Tarkoituksena on laatia alueellinen vesiensuojelusuunnitelma sekä tutkia järvi- ja ojavesien tilaa vesinäytteistä. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa vesiensuojelusuunnitelman sisältöön.

Sydän-Hämeen Upeat Vesistöt (SUVI) -hankkeen tavoitteena on säilyttää Pälkäneen vesistöt puhtaina ja kirkkaina myös tuleville sukupolville. Hanke edistää alueellista vesiensuojelutyötä.

Hankkeessa järjestetään erilaisia maksuttomia vesistökoulutuksia.

- Kesän mittaan on luvassa esimerkiksi niitto- ja ruoppausilta, sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintaan ja vesiensuojeluun liittyviä tapahtumia, vinkkaa hankekoordinaattori Marja-Liisa Suomalainen.

Kaikki tulevat tapahtumat ja muut ajankohtaiset hankekuulumiset löytyvät SUVI-hankkeen sivuilta www.aitosuvi.fi.

Vastaa kyselyyn ja voita särkikatiska

Pälkäneen seudun ranta-asukkaat, vesillä liikkujat ja vesien virkistyskäyttäjät voivat nyt osallistua alueellisen vesiensuojelusuunnitelman laadintaan vastaamalla SUVI-hankkeen kyselyyn. Kyselyllä kerätään vesistöjen käyttäjien kokemuksia Pälkäneen vesien tilasta sekä vesistöissä vuosien mittaan tapahtuneista muutoksista.

- ELY-keskus seuraa vesien tilaa osana vesienhoitoa, mutta hitaiden muutosten havaitsemisessa myös kansalaisten omalla ympäristön tilan seuraamisella on paikkansa. Esimerkiksi vieraslajien leviämistä seurataan usein nimenomaan kansalaishavaintojen avulla, kertoo vesienhoidon asiantuntija Salla Taskinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kysely löytyy SUVI-hankkeen verkkosivuilta, www.aitosuvi.fi/kysely. Kyselyyn vastanneilla on mahdollisuus osallistua myös SUVI-paitojen, SUVI-juomapullojen sekä särkikatiskojen arvontaan. Vastaa kyselyyn 15.7.2021 mennessä, niin olet mukana arvonnassa.

Mukana paljon eri tahoja

SUVI-hankkeen laittoi alulle Luopioisten Säästöpankkisäätiö. Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Luopioisten Yrittäjät ry käynnisti SUVI:n sisarhankkeeksi Nuorten ympäristökasvatushankkeen, joka on kouluttanut pälkäneläisnuorista vesiensuojelulähettiläitä ja koululaisten vesistöpajaohjaajia. Nuorten ympäristökasvatushanke on saanut Leader-rahoitusta Pirkan Helmi ry:ltä.

Lue SUVI-hankkeen ja muiden vesiensuojelun tehostamisohjelman vaikuttavien vesitekojen Veden vuoro -tarinoita ympäristöministeriön sivuilta.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoittamilla hankkeilla mm. vähennetään ravinteiden pääsyä vesiin, kunnostetaan vesistöjä, vahvistetaan verkostoja‚ vähennetään haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Olisiko sinun lähialueellasi intoa vesistökunnostukseen? Katso ympäristöministeriön sivulta hakuohjeet ja vinkit hyvän hakemuksen tekemiseen ja hae hankkeellenne rahoitusta!