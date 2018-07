Suvi-veneet Oy keskittää toimintansa Savonlinnaan

Suvi-veneet Oy on yksi Suomen johtavista venevalmistajista, ja joka neljäs kotimaassa myyty vene on Suvi-vene. Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 20 työntekijää. Savonlinnan kaupunki ja Suvi-veneet Oy ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen, jolla kaupunki luo edellytyksiä yhtiön toiminnalle ja sen kasvulle Savonlinnassa myöntämällä enintään 50 000 euron suuruisen tuen. Tuen myöntäminen menee elinkeinojaoston päätettäväksi.

Täysin kotimaisilla Suvi-veneillä on vahva markkina-asema Suomessa. Sillä on yli 60 jälleenmyyjää kotimaassa, jonka lisäksi veneitä viedään Ruotsiin ja Norjaan. Yhtiö valmistaa omia moottori- ja soutuveneitä vuosittain noin 1800 kappaletta ja alihankintana noin 200 kappaletta muille venemerkeille. Noin kolmenkymmenen vuoden mittaisen toimintahistoriansa aikana Suvi-veneitä on valmistettu liki 60 000 kappaletta. Suvi-veneet on kehitetty sisävesiolosuhteisiin. Niiden monipuoliset lisävarustemahdollisuudet ja hyvä hinta-laatusuhde varmistavat kuluttajien luottamuksen Suvi-veneisiin.

Suvi-veneet Oy keskittää tuotantotoimintansa Kesälahdelta ja Enonkoskelta Savonlinnaan Uittokalusto Oy:n omistamaan kiinteistöön osoitteeseen Taitajantie 2. Savonlinnan kaupungin ja Suvi-veneet Oy:n tekemällä aiesopimuksella kaupunki luo edellytyksiä yhtiön toiminnalle ja sen kasvulle Savonlinnassa siten, että yhtiö voi toteuttaa Savonlinnaan investoinnin ja keskittää toimintansa Savonlinnaan. Tuki on tarkoitus käyttää veneiden varastoalueen kunnostamiseen, aitaamiseen sekä valomainoksen toteuttamiseen. Lisäksi kaupunki varaa Suvi-veneet Oy:lle esittelytilaa Savonlinnan matkustajasatama – Riihisaari –alueelta.

- Yhtiöllämme on erittäin hyvät tulevaisuuden näkymät ja tavoitteenamme on lisätä vientiä voimakkaasti. Toiminnan keskittäminen ja hyvä yhteistyö Savonlinnan kaupungin kanssa tukevat tavoitettamme, kertoo Suvi-veneet Oy:n toimitusjohtaja Aki Karjalainen.

- Kaupungin tavoitteena on luoda yleisiä edellytyksiä teollisten ja muiden investointien mahdollistamiseksi Savonlinnassa ja pyrkiä sitä kautta säilyttämään nykyiset työpaikat ja tuotantotoiminta alueella, sekä edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Tänään solmitulla yhteistyöllä turvataan Suvi-veneiden toiminnan jatkuminen Savonlinnan seudulla sekä vahvistetaan merkittävän venevalmistajan asemaa ja luodaan uusia kasvumahdollisuuksia Savonlinnassa, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Osapuolten yhteisenä tavoitteena on jatkaa välittömästi aiesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen valmisteluita, jotka mahdollistavat toiminnan keskittämisen Savonlinnaan. Tavoitteena on ottaa varastoalue käyttöön syyskuussa ja aloittaa venetuotanto uusissa tiloissa lokakuussa 2018.