Suvilahden koululla yksi koronatartunta, Vamialla kolme

Suvilahden alakoulussa on todettu yksi koronatartunta 23.8. Mahdollisia virukselle altistuneita henkilöitä on yhteensä 55. Ammatillista koulutusta Vaasassa tarjoavalla Vamialla on todettu kolme koronatartunta. Altistumiset ovat tapahtuneet 16.-20.8. Karanteeniin on asetettu yhteensä 54 henkilöä.

Suvilahden koulu:

Altistuneita oppilaita on 52 ja henkilökuntaan kuuluvia kolme. Altistuneet on asetettu karanteeniin terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Muiden oppilaiden koulunkäynti jatkuu normaalisti.

Koulun kaikkien oppilaiden huoltajia sekä henkilökuntaa on tiedotettu tapahtuneesta.

Vamia:

Yksi tartunnan saanut on liikkunut 17.8. ja 19.8. Hansa-kampuksella (Ruutikellarintiellä) sekä 17.8. ja 18.8. Silverian kiinteistössä ja ravintola Silveriassa. Tässä tapauksessa altistuneita on yhteensä 20, ja kaikki altistuneet on asetettu karanteeniin. Ravintola Silveria on suljettu karanteenin vuoksi 30.8. saakka.

Toinen tartunnan saanut on ollut koulussa Sampo-kampuksella (Sepänkyläntiellä) 16.-19.8. Altistuneita on yhteensä 19 ja heidät on asetettu karanteeniin.

Kolmas tartunnan saanut on käynyt studio Parcoksessa 20.8. klo 12.30-14.30. Altistuneita on yhteensä 15 heidät on asetettu karanteeniin. Paikalla olleita muita asiakkaita on tiedotettu tilanteesta.

Kaikki tartunnan saaneet ovat noudattaneet kaikkia terveysturvallisuuteen liittyviä ohjeita eli muun muassa käyttäneet maskia. Muun oppilaitoksen toiminta jatkuu normaalisti.