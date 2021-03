Hyvinkään kaupunki on voittanut kiistan koskien Sveitsin-Härkävehmaan osayleiskaavaa. Sveitsin-Härkävehmaan osayleiskaava koskee noin 56 hehtaarin aluetta, jolla sijaitsevat muun muassa Sveitsin uimala, Hotel Sveitsi sekä Sveitsinrinteen ja Härkävehmaan koulut.

Sveitsin-Härkävehmaan osayleiskaava tulee voimaan Hyvinkäällä

Hyvinkään kaupunki on voittanut kiistan koskien Sveitsin-Härkäehmaan osayleiskaavaa. Sveitsin-Härkävehmaan osayleiskaava koskee noin 56 hehtaarin aluetta, jolla sijaitsevat muun muassa Sveitsin uimala, Hotel Sveitsi sekä Sveitsinrinteen ja Härkävehmaan koulut.

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa Sveitsin-Härkävehmaan osayleiskaavasta, mikä merkitsee, että Helsingin hallinto-oikeuden päätös jää voimaan. Helsingin hallinto-oikeus oli päätöksessään hylännyt valitukset koskien kaupunginvaltuuston päätöstä.

- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös merkitsee, että vuonna 2018 vireille tulleen asemakaavamuutoksen laadintaa voidaan jälleen edistää valtuuston linjausten mukaisesti. Valitusprosessi on viivästyttänyt alueen kehittämistä suhteessa alkuperäisiin aikatauluihin lähes kolme vuotta. On hyvä, että asia on nyt saatu päätökseen, toteaa kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.

Asuinrakentamista ja matkailua luontoarvot säilyttäen

Sveitsin-Härkävehmaan osayleiskaavassa aluetta kehitetään alueen luontoarvot huomioiden eikä osayleiskaava tuo muutosta luonnonsuojelulain nojalla perustettuun Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueen rajaukseen.

- Tavoitteena on osayleiskaavan mukaisesti kehittää aluetta matkailukeskuksena sekä asuinrakentamisen alueena niin, että samalla säilytetään alueen arvokas luonto ja turvataan hyvälaatuisen pohjaveden muodostuminen taustoittaa yleiskaavasuunnittelija Hannu Lindqvist.

Osayleiskaavassa on osoitettu asuinkerrostaloille rakennusoikeutta yhteensä 41 000 kerrosneliömetriä. Rakentaminen mahdollistaa noin 1 000 asukkaan sijoittumisen alueelle. Kaavailtu uusi joukkoliikennereitti mahdollistaa uimalan ja Hotel Sveitsin kautta kulkevan linja-autoreitin toteuttamisen.

- Osayleiskaava-aluetta pienemmän, pääosin uimalan, hotellin ja koulujen korttelialueita koskevan alueen asemakaavamuutoksen laadinta on odottanut osayleiskaavan voimaantuloa. Seuraava vaihe on asemakaavoitus, jonka on tarkoitus valmistua ensi vuonna, sanoo kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen.

Kartta. Kartassa näkyy osayleiskaavan alue. Osalle aluetta laaditaan asemakaava. Osayleiskaava ei tuo muutosta luonnonsuojelulain nojalla perustettuun Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueen rajaukseen.