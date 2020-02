Svenni täydentää Hämeenlinnan lounastarjontaa

Svenni eatery on Hämeenlinnan keskustaravintoloiden uusi tulokas. Raatihuoneenkatu 10:ssä ensi maanantaina 10.2. klo 11 ovensa avaavassa kellariravintolassa asiakkaat pääsevät nauttimaan rennosta tunnelmasta taatusti yksilöllisissä puitteissa.

Tunnelmallisen ravintolan nimi juontaa juurensa vanhasta linnan ammattinimikkeestä. Hämeen linnan historiassa svenniksi kutsuttiin nuorta oppipoikaa, joka toimi muun muassa voudin apuna varusväessä.

Svenni eatery aloittaa toimintansa lounasravintolana. Svenni kunnioittaa perinteitä, mutta tuo trendikkään tuulahduksen kaupungin ravintolatarjontaan. Noutopöytälounas on tarjolla maanantaista perjantaihin klo 11–15.

– Lounaalla panostamme raikkaaseen ja maistuvaan sekä runsaaseen salaattipöytään. Myös pääruoka maistuu varmasti kaikille – rapeita leipiä unohtamatta, ryhmäpäällikkö Minna Kainulainen Osuuskauppa Hämeenmaalta kertoo.

Monipuolisen salaattipöydän lisäksi noutopöytälounaaseen kuuluu yksi päivittäin vaihtuva pääruoka.

– Pääruoaksi voi koota myös mieleisensä salaatin, ja pystymme vastaamaan muutoinkin monipuolisesti erityisruokavalioihin, Kainulainen vakuuttaa.

– Jatkossa Raatihuoneenkatu 10:ssä löytyykin sitten vaihtoehtoja ihan jokaiseen makuun, hän lisää.

Svenni eateryn yläkerrassa toimii vuosi sitten avattu Amarillo-ravintola, jossa on tarjolla lounas ja à la carte -lista. Sen toiminnasta vastaa ravintolapäällikkö Tero Tila, joka ottaa ensi viikosta alkaen vastuulleen myös Svennin.

Kodikas, mutta yllätyksellinen

Uuden ravintolan italialaisvivahteiselta à la carte -listalta pääsee tilaamaan myöhemmin keväällä. Lista-annokset ovat tilattavissa perjantaisin ja lauantaisin.

– Svenni alkaa toimia myös tilausravintolana, jolloin iltaa pääsee viettämään ennalta varattaessa haluamassaan porukassa ja jatkaa iltaa vaikkapa Amarillon yössä, mainitsee Kainulainen.

Kodikas kellariravintola on herättänyt hänen mukaansa runsaasti kiinnostusta jo ennen avaamista, ja tarjouksia yksityistilaisuuksista on saatu kirjoitella.

– Paikkaa voisi kuvata perinteitä kunnioittavan kodikkaaksi, mutta yllätykselliseksi kellariravintolaksi. Värityksessä on käytetty melko paljon metsänvihreää, mutta ravintola on silti raikas ja trendikäs. Vaikka Svenni on kellariravintola, se on silti kaikkea muuta kuin mitä sellaiselta etukäteen odottaisi, kuvailee Minna Kainulainen.

Svenni täydentää Raatihuoneenkatu 10:n ravintolakokonaisuutta ja tuo monikäyttöisen tutun tilan jälleen kaikkien käyttöön.