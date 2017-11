Svenska nu -verkosto kyseenalaistaa hallituksen suunnitelmat kielikokeilusta

Svenska nu -verkosto kyseenalaistaa hallituksen suunnitelmat siitä, että osa oppilaista saisi itse valita, haluavatko he lukea ruotsia koulussa. Vapaaehtoisen ruotsin kokeilu koskee suunnitelmien mukaan noin 2200 oppilasta ja käynnistyy syksyllä 2018.

Svenska nu:n projektipäällikköä Mikael Hiltusta kuultiin asiantuntijana tänään eduskunnan kulttuurivaliokunnan kokouksessa. Svenska nu lähetti kokoukseen myös kirjallisen lausunnon valtuuskunnan puheenjohtajan Paavo Lipposen ja ohjausryhmän puheenjohtajan Gunvor Kronmanin nimissä (ks. liite). Lausunnossa Kronman ja Lipponen kyseenalaistavat kielikokeilun.

”Siihen on suuri riski, että kielikokeilu luo epätasa-arvoa koulutuksessa ja alueiden välillä. Kielikokeiluun osallistuvat nuoret voivat saada vaikeuksia suorittaessaan jatko-opintoja eivätkä he voi hyödyntää mahdollisuutta opiskella muissa pohjoismaissa. Ilman ruotsin kielen taitoa nuorilla on huonompi asema työmarkkinoilla, sillä he eivät voi hakea työpaikkoja julkisella sektorilla tai muilla aloilla, joilla edellytetään ruotsin kielen taitoa. Ei liene valtiovallan edun mukaista, että liikkuvuus työmarkkinoilla heikkenee”, sanovat Kronman ja Lipponen.

Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) henkilöstö- ja koulutustiedustelussa (2014) on käynyt ilmi, että ruotsin kieli on käytetyin kieli EK:n jäsenyrityksissä suomen ja englannin jälkeen.

”Ruotsi on Suomen toiseksi tärkein vientimaa. Koska Suomen ja Ruotsin taloudet ovat tiiviimmin yhteen kietoutuneet kansalliset taloudet maailmassa, ovat lukuisat suomalaiset riippuvaisia ruotsalaisista osapuolista – asiakkaina, tavarantoimittajina, kollegoina, esimiehinä tai yritysten omistajina”, huomauttavat Kronman ja Lipponen.

Kaksikielisyys on Svenska nu:n mukaan ainutlaatuinen rikkaus ja ylpeydenaihe Suomelle ja siksi sitä pitää vaalia.

”Suomi 100 -juhlavuoden teema on Yhdessä. Juuri yhdessä, yli kielirajojen, me luomme tulevaisuuden Suomen”, toteavat Gunvor Kronman ja Paavo Lipponen yhteisessä lausunnossaan.

