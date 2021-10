Svenska nu & Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ylpeänä esittelevät: Äventyret Nordjobb

"Perusteellisen rekrytointiprosessin jälkeen valitsimme neljä suomenkielistä nordjobbaria mukaan hankkeeseen ja valmistelimme konseptin, joka sopii ruotsinopetukseen. Oppitunnin aikana oppilaat saavat kuulla yhden näistä nuorista kertovan Nordjobb-seikkailustaan ruotsiksi. Oppilaat tarvitsevat esikuvia, jotka voivat kertoa konkreettisesti, mitä hyötyä ruotsin kielen taidosta voi olla", Svenska nu -verkoston projektipäällikkö Mikael Hiltunen toteaa.

"Äventyret Nordjobb on tervetullut panostus Nordjobbin tunnetuksi tekemiseksi suomenkielisten oppilaiden keskuudessa toisella asteella. Kokonaisuuteen kuuluu, että oppilaat saavat itse harjoitella Nordjobb -hakemuksen tekemistä ja toivomme että tämän myötä saamme paljon uusia hienoja hakemuksia", Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton pääsihteeri Lena Höglund toteaa.

Linkki ohjelmaan: https://svenskanu.fi/program/aventyret-nordjobb/

Kouluissa vierailevien nordjobbarien esittely

Emma Kalliomäki on 22 vuotta ja hän on kotoisin Turusta. Nykyisin hän asuu ja työskentelee Tukholmassa. Hän on työskennellyt nordjobbarina Tukholmassa kolmena peräkkäisenä kesänä (2017-2019) ja tuolloin hän työskenteli ikäihmisten kotihoidossa.

Pihla Koskelo on 22-vuotias hotellivirkailija Oulusta, joka opiskelee yliopiston lääketieteelliseen pääsykokeeseen. Hän on viettänyt kolme kesäsesonkia nordjobbarina hotellissa Norjan Geirangerisssa.

Henriikka Mankonen on 22 vuotias nainen Kaarinasta. Hän opiskelee lääketiedettä Turun Yliopistossa. Kesällä 2019 hän työskenteli hoiva-avustajana kotipalvelussa Ruotsin Danderydissä.

Siiri Seppä on 24-vuotias helsinkiläinen, joka muutti Norjaan opiskelemaan eläinlääketiedettä vuonna 2018. Hän asuu Åsin idyllisessä opiskelijakaupungissa Oslon lähistöllä. Hän aloitti seikkailunsa Pohjolassa nordjobbarina kalatehtaalla Grönlannissa vuonna 2016.

Lisätietoja:

Mikael Hiltunen, projektipäällikkö Lena Höglund, pääsihteeri

Svenska nu -verkosto Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto

+358(0)40 620 6006 +358(0)44 733 5781

mikael.hiltunen@hanaholmen.fi lena.hoglund@pohjola-norden.fi

Svenska nu -verkosto motivoi ja inspiroi suomenkielisiä nuoria puhumaan ruotsia. Verkosto tarjoaa eläviä kohtaamisia naapurimaamme Ruotsin ja ruotsin kielen kanssa kouluympäristössä. Nostamme esille kulttuurielämysten merkityksen kielen oppimiselle ja pedagogiikalle. Svenska nu toimii kaksikielisen Suomen puolesta ja ottaa kantaa ruotsin kielen opetukseen liittyviin kysymyksiin. Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus koordinoi Svenska nu -verkostoa.

Nordjobb välittää sesonkityötä, asunnon sekä kulttuuri ja vapaa-ajanohjelmaa 18-30 vuotiaille nuorille. Nordjobb haluaa lisätä liikkuvuutta pohjoismaisilla työmarkkinoilla ja parantaa nuorten osaamista kielistä ja kulttuureista Pohjolassa. Nordjobb on vuodesta 1985 mahdollistanut 27 000 nuorelle mahdollisuuden saada kokemuksia toisesta pohjoismaasta. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto koordinoi Nordjobbia Suomessa.