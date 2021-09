SweepBank haluaa mullistaa käsityksemme pankeista – antaa uusille asiakkaille elämysrahaa

Uusi SweepBank-mobiilipankkipalvelu tekee näyttävän ulostulon tallettamalla Elämysraha-kampanjan ajan kaikkien uusien asiakkaiden tilille 20 euroa käyttörahaa, ilmaiseksi. Tempauksen tavoitteena on kannustaa ihmisiä jälleen tukemaan ravintoloita, kulttuuria ja taidetta, ja sitä kautta saada yhteiskunnan pyörät pyörimään heti kun se on mahdollista. Elämysraha-kampanja kiteytyy ajatukseen: kun ihmiset elävät, myös palvelut elävät.

“Kyseessä on tottakai markkinointiteko, mutta halusimme omalta osaltamme myös tukea yhteiskunnan elpymistä vaikean korona-ajan jälkeen. On myös meidän intressimme, että talous elpyy ja ihmiset pääsevät jälleen viettämään aktiivista elämää kulttuurin ja tapahtumien parissa. SweepBank on pankkipalvelu aktiivisille ja elämyksistä nauttiville ihmisille”, kertoo Julie Chatterjee, CCO & Deputy CEO, Ferratum Bank.

SweepBank kokoaa kaikki tärkeät pankkipalvelut yhteen sovellukseen, jonka saa käyttöönsä vain muutamassa minuutissa. Mobiilisovellus on kaikille ilmainen ja pankki maksaa käyttäjien tileille, myös käyttötilille, kuukausittain korkoa jopa 0,2 %*. Lisäksi SweepBank haluaa osaltaan vaikuttaa muovin vähentämiseen pankkipalveluissa, ja asiakkaiden onkin pian mahdollista saada käyttöönsä virtuaalinen Mastercard -luottokortti, jolla voi maksaa turvallisesti verkossa ja lähimaksulla kaupoissa.

Tulevaisuudessa paljon muutakin kuin pelkkä pankki

SweepBank haluaa uudistaa koko pankkialan ja ottaakin tulevaisuudessa myös asiakkaat mukaan palveluidensa kehittämiseen. Tavoitteena on rakentaa täysin uudenlainen mobiilialusta, joka tulee olemaan paljon muutakin kuin pelkkä pankki.

“Haluamme mullistaa sen, miten pankit palvelevat asiakkaitaan ja ovat mukana näiden elämässä. Otamme asiakkaat osaksi palveluidemme kehittämistä, että he voivat aidosti kokea sen omakseen”, Chatterjee jatkaa.

SweepBank tulee tulevaisuudessa tarjoamaan asiakkailleen virtuaalisen pankki- ja luottokortin lisäksi myös kattavan valikoiman erilaisia palveluita yhdessä kumppaneidensa kanssa. Tarkoituksena on kehittää sovellus, joka tulee sisältämään kaiken tarpeellisen, mikä liittyy rahaan ja aktiiviseen elämään.

Myös säästäminen on SweepBank-palvelussa helppoa: asiakkaan on mahdollista avata itselleen säästötili tai määräaikaistalletustili. Lisäksi SweepBank tukee lähimaksua ja Apple Payta, joten lähimaksaminen ravintoloissa ja kaupoissa on helppoa.

Elämysraha talletetaan kaikkien uusien asiakkaiden SweepBank-tilille kampanjan ajan 23.9.–31.10.

SweepBank-mobiilipankin omistaa Ferratum Bank, jonka taustalla on kansainvälinen finanssiteknologiayritys Multitude. Ferratum Bank Oyj on julkinen osakeyhtiö, joka on rekisteröity Maltalle ja jolla on Malta Financial Services Authorityn toimilupa. SweepBankiin voi ottaa yhteyttä verkkosivuilla tai sovelluksen kautta. SweepBankin käyttöehdot, hinnasto ja palvelun kuvaus ovat saatavilla verkkosivustolla www.sweepbank.com.



*SweepBank maksaa kuukausittain tavalliselle käyttötilille 0,2% vuosikorkoa 10 000 euron pääomaan saakka (ei korkoa korolle). Korkoa voidaan tarkistaa. Lisää voimassa olevista käyttöehdoista: sweepbank.com/fi/legal